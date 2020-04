Dime, ¿qué comemos? Mierda

En ocasiones me pregunto cuál será la chispa que haga saltar por los aires el polvorín que es este país, pero entonces veo las noticias y recuerdo que no va a pasar nada. Nunca pasa nada.

Un tipo que finge ser el presidente del gobierno y que, conchabado con los enemigos de España, expulsó al gobierno legítimo y elegido democráticamente para ocupar el poder, nos recluye, como presos, y por tiempo indefinido, en nuestras casas. El felón y sus secuaces se escudan detrás de la incontestable bandera de la salud para justificar todas sus atrocidades. ¿Piensa alguien en los cadáveres que vendrán después?; negocios destruidos, sueños pisoteados, inversiones perdidas, registros de morosos, paro, divorcios, y, por último, los silenciosos y olvidados suicidios. Y sigue sin pasar nada.

Hemos permitido que esta banda de indeseables nos pisoteé; nos quite la libertad; nos amenace con censurar a los (pocos) medios que no claudican con la corriente leninista. Pero la censura les sabe a poco y deciden dar el último paso; controlar nuestros teléfonos y nuestras conversaciones privadas. ¿Cuántos artículos de la Constitución han pisoteado ya? ¡Yo ya he perdido la cuenta! Y sigue sin pasar nada.

Estos sátrapas estafan, mienten, dicen y se desdicen. Nos amenazan con corralitos, con quitas bancarias y ejecutan expropiaciones forzosas. Hacen gala de una insufrible, e incompetente, gestión. Son engañados como chinos. Han pedido dinero a Europa pero en Flandes aún recuerdan a esta rehala y —claro—les dicen que no. ¿Daros dinero? ¿A vosotros? ¿Para gastarlo en qué? No. En cambio ellos no perdonan ni un céntimo de impuestos al pueblo. Paga y calla, imbécil. Y sigue sin pasar nada.

No pasa nada porque somos como corderos. Y se aseguran de que sigamos así. La famosa “paguita” que quieren dar (no sé con qué dinero la van a pagar, ¡ah!, sí, con deuda) no la dan por un arranque de comunismo altruista bien intencionado (si eso existiera). La van a dar porque no quieren que ardan las calles. La van a dar porque saben que, con la crisis que va a venir —por su culpa—, si no le dan dinero a la gente, cuando algún padre tenga que matar para dar de comer a sus hijos, al día siguiente habría instalada una guillotina delante de un chalet de Galapagar. Tranquilo, jorobado, tu cuello seguirá pegado a la chepa.

No pasará nada porque la partida está pensada para que siempre exista un reintegro mínimo. Así, cuando al jugador le hayan quitado hasta la camisa, no cogerá una escopeta para, en un arranque de enajenación justiciera, llevarse por delante al crupier, al jefe de sala y a toda la dirección del casino.

*(El coronel no tiene quien le escriba / Gabriel García Márquez)