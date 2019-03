Fallece el colaborador de Crónicas Marcianas, Martí Galindo

El mundo del artisteo y de la televisión lloran una pérdida que nos ha sorprendido a todos. Se trata del actor Martí Galindo, conocido por su salto a la fama en el programa de Javier Sardà, Crónicas Marcianas. Según ha publicado su compañera Paz Padilla el actor ha fallecido el domingo 3 de marzo a sus 81 años. Sin duda se trata de un nuevo mazazo para la presentadora ocasional de Sálvame que compartió plató con él.

Martí Galindo nació en Barcelona en 1937 y ha dedicado su vida a su única pasión, el teatro. En 1963 se producía su debut en el Teatro Calderón de su ciudad natal y en el año 1997, el presentador Javier Sardá, que se quedó hipnotizado por el arte que desprendía en los teatros, le incorporaba a Crónicas Marcianas. En 2002 se jubiló y fue entonces, a sus 65 años, cuando se dedicó de lleno al teatro.

Su última aparición en televisión fue en 2017 en el programa Qué tiempo tan feliz de María Teresa Campos, donde hizo un repaso de toda su trayectoria artística y además dedicó un mensaje lleno de cariño Sardà por la publicación de su libro. En esta intervención con la que fuera la reina de las mañanas pudimos ver como el personaje, a pesar de los años, seguía teniendo muy buena relación con sus compañeros de trabajo y lo que es aún mejor, un recuerdo inmejorable de aquella época.

El productor Josep María Mainat fue quién informó por su perfil de Twitter de esta triste noticia con la que nos hemos levantado todos. El director de televisión ha querido mandar un emotivo mensaje a su amigo: "Una gran persona ha muerto, a la que he amado durante muchos años" adjuntado una foto del artista.

Pero no ha sido el único que ha querido recordarle, Paz Padilla se ha sumado a esta ola de condolencias y ha querido dedicar unas palabras a su excompañero por su perfil de Instagram: "¡Estoy muy triste! Martí Galindo era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso, una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil. No te olvidaré, no te olvidaremos, todos te queríamos".

