¿De qué se ha disfrazado Cristina Pedroche este carnaval?

Cristina Pedroche ha celebrado el Carnaval por todo lo alto. La presentadora se ha disfrazado, un año más, en el plató de Zapeando junto al resto de sus compañeros. Mientras Frank Blanco decidía meterse en la piel de Elsa de Frozen, la vallecana se arriesgaba y sorprendía a todos con un disfraz jamás visto: el de David Muñoz.



Pedroche ha querido meterse en la piel de su marido para copiar todos los elementos más característicos de su look. Desde su cresta, hasta sus pendientes o su vestimenta de chef, nada ha escapado al objetivo de Cristina de mimetizarse con su pareja.



Un disfraz que se ha hecho viral rápidamente en las redes sociales y que tenía un porqué. La propia Cristina ha querido publicar la foto del reencuentro con el chef donde le ha declarado su amor y ha explicado que quería hacerle un homenaje al hombre de su vida: "Y ¿qué hago si le amo? ¿Si es mi mejor amigo? ¿Si todo el rato me estoy riendo con él? ¿Si solo quiero pasar el resto de mis días a su lado? ¿Si no puedo estar más enamorada? Pues me disfrazo de él y le hago un homenaje".