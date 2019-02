Fallece el artista Mark Hollis, recordamos su concierto en la Plaza Mayor de Salamanca

El cofundador y líder del grupo británico Talk Talk, Mark Hollis, ha fallecido este lunes a los 64 años. Por el momento se desconoce la causa de la muerte, que ha sido anunciada por su primo político, el escritor Anthony Costello, y que ha sido recogida por medios de todo el mundo como Consequence of Sound.

Por su parte, en una publicación en Facebook, el bajista de Talk Talk, Paul Webb, ha reaccionado a la noticia asegurando sentirse "conmocionado y triste". "Musicalmente, él era un genio y fue un honor y un privilegio haber estado en una banda con él. No le he visto en muchos años, pero como muchos músicos de nuestra generación, fue produndamente influenciado por sus pioneras ideas musicales", ha añadido.

Otros que han lamentado su muerte han sido los grupos Duran Duran, The The y Rachel Goswell de Slowdive. "Duran Duran estamos muy tristes por la muerte de uno de los más grandes innovadores de la música. Mark fue el compositor de algunas canciones realmente buenas", ha dicho el grupo británico.

Talk Talk se formó en Londres 1981 y consiguió importantes éxitos durante toda la década de los ochenta, primero con un estilo pop en temas como It's my life, Such a shame o la propia Talk talk. En 1986 cambiaron a un estilo más experimental, convirtiéndose en precursores del post rock en el álbum The colour of spring. Ese mismo año, el grupo visitó la Plaza Mayor de Salamanca, donde ofreció un concierto que es recordado por los salmantinos como "uno de los mejores".

De este género son sus dos últimos álbumes, Spirit of Eden (1988) y Laughing stock (1991). La banda se separaba oficialmente en 1992 y Hollis aún publicaría un álbum en solitario en 1998 antes de retirarse de la industria de la música.

En 2003, su tema It's my life fue un éxito mundial gracias a una versión del grupo estadounidense No Doubt.

