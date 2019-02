Una salmantina al frente de la coreografía del regreso de "Flashdance"

La bailarina y coreógrafa salmantina Vicky Gómez suma un nuevo hito en su carrera al haberse puesto al frente de la coreografía del musical "Flashdance", basado en la exitosa película de los 80, que se estrenará el 1 de marzo en Barcelona para después recorrer España y acabar su recorrido en Madrid.



Un proyecto nuevo, en un género como el musical que no había probado hasta ahora, que le ilusiona sobremanera. "Doy lo mejor de mí", reconoce Vicky Gómez que se encuentra repasando con ensayos las coreografías con el elenco. "Hago muchos guiños durante el espectáculo que recuerdan a la película. En el musical hay mucho de mi esencia. Bailamos más. Es un recorrido por el estilo de la danza de esa época hasta hoy en día. He tenido como referencia el musical de Reino Unido", detalla la salmantina que tras salir de la academia de Operación Triunfo donde ha estado dos años como profesora de baile, se encargó de preparar las coreografías de la última gira de OT y también ha hecho una emotiva visita al programa "Fama" de Movistar, formato en el que ella comenzó, que le hizo vencedora y le dio a conocer al gran público.





Se despidió de OT con el mejor sabor de boca posible. "Esta edición ha sido súper emocionante. Y aunque lo que vivimos el año pasado fue muy especial, en este segundo año me he sentido más cómoda con esa parte de conocimiento de lo que ya había vivido. Así lo he disfrutado todo más. Los chicos son maravillosos y este año había más material a nivel de danza para exprimirles", reconoce Vicky Gómez que echa de menos su faceta como bailarina sobre los escenarios. "Como artista echas en falta esa adrenalina y magia de subirse al escenario pero estoy muy contenta como coreógrafa porque disfruto mucho".Grandes éxitos como "Maniac", "What a feeling" o "I love rock and roll" son el alma de "Flashdance". El musical cuenta con un elenco formado por 25 artistas, entre actores, cantantes, bailarines y músicos actuará en directo durante dos horas y media, en un espectáculo que pretende "recuperar los temazos archiconocidos de los años 80 pero con un toque más moderno y actual, que cautivará a las generaciones más jóvenes", señaló en la presentación a los medios el director, productor y adaptador del musical, JC Storm.