Cincuenta años de la alternativa de Sebastián Martín "Chanito"

Permaneció siempre 'escondido' en un segundo plano y el paso del tiempo tampoco le acabó de hacer justicia. Torero poderoso con la muleta y contundente con la espada. Cinco tardes en Las Ventas como matador y tres salidas por la puerta grande. No le echaron cuentas en su breve periplo en los ruedos como matador de alternativa que apenas duró tres campañas y media: "Solo el toro fue capaz de pararlo", afirma Santiago Martín 'El Viti', ídolo, referente y máxima figura en aquel momento de la gloria fugaz y el dolor eterno de Sebastián Martín 'Chanito', a quien el maestro de Vitigudino define como "un fiel representante del estilo nuestro. Muy castellano, con las formas que aprendemos aquí".

En pleno lanzamiento, con apenas un mes de doctorado (20 de julio de 1969) sufrió una cornada brutal en el cuello (17 de agosto), que casi le cuesta la vida y que marcó su prematuro adiós a los ruedos. "Le ocurrió muy pronto, iba con buenas condiciones", puntualiza El Viti, antes de puntualizar el mérito de reponerse de lo que pudo haber sido un trance fatal: "La vida a veces pega fuerte y qué duda cabe que a Chanito le castigó muy duro. No todo el mundo está preparado para superar un trance así y más cuando te llega tan pronto...", recuerda El Viti. Del percance reapareció un mes después en La Glorieta: 21 de septiembre, con toros de Sánchez y Sánchez que estoqueó con Pallarés, Falcón y el rejoneador Ángel Peralta. Chanito dio una vuelta al ruedo. Toreó sin corbatín, con el cuello lleno de gasas y algodones y la camisa desabrochada. No había quién parara la efervescencia de aquel bravo torero.

Esas fueron las tres primeras corridas de toros del buen espada de Martín de Yeltes, que acabó aquella campaña con siete corridas de toros. Doce toreó al año siguiente; y nueve en la de 1971, fijando su última actuación vestido de luces en Barcelona el 31 de agostode 1972. A partir de entonces sufrió una hemiplejia en la parte izquierda del cerebro que derivó en la pérdida de movilidad del brazo y pierna derecha. No pudo torear más.

En aquellos últimos años de los 60 El Viti era una de las máximas figuras del momento y ya se había convertido en el dueño de la puerta grande de Las Ventas; Paco Pallarés se había doctorado en 1965; Flores Blázquez y Víctor Manuel Martín, dos años después; y Juan José en 1968. Eran los principales protagonistas charros que pintaban el panorama de aquella Salamanca taurina, en pleno despertar de la aparición de Capea y Robles que irrumpieron como novilleros recién estrenados los años 70.

En 1966 se presentó en Las Ventas como novillero, y en las dos campañas siguientes se situó entre los novilleros destacados. Valladolid, Valencia€ fueron sus plazas; tuvo excelente cartel en Francia; en Bilbao abrió la puerta grande de novillero y le llevaron a hombros por media ciudad. Cuando salía el toro no conocía a nadie. Fue un torero muy poderoso y un contundente estoqueador. "Le tocó siempre pechar con las ganaderías más duras, los toros más grandes, los que nadie quería.

Si no había que sortear, no se sorteaba... Antes era así. Él no llegó a mandar y le tocaba lo que nadie quería", puntuliza Alicio Martín, hijo de Chanito. Él nació un año después de la retirada de su padre, de quien recuerda que le dijo que lo de Madrid fue "mala suerte". Le definían como un torero poderoso, asentado en los cánones más clásicos. Casi coétaneo de su época era Juan José que desempolva los recuerdos: "Era un torero sobrio, acamperado. Con mucho valor. Torero seco y mucha verdad. Tuvo muy buen ambiente en Madrid, recuerdo una corrida de toros de Cuadri, que se quedó el con cuatro o cinco toros...". En Madrid lo dejaban para las desaparecidas corridas de agosto, en las que los modestos lidiaban las divisas más duras. Otro de los toreros del momento, Víctor Manuel Martín toma la palabra: "Aquellas corridas agostizas eran muy duras, no veas...

No se dejaba ganar la partida. Los dos teníamos el mismo espejo: El Viti. No se dejaba comer la partida por nadie. Tenía coraje, en la plaza era un león", puntualiza; antes de poner sobre la mesa las dos claves de su vida: "Tuvo dos cornadas fatales en su vida; la del cuello en Madrid le quitó del toro y el fallecimiento de su mujer le quitó la vida". Falleció el 24 de agosto de 2016. Se fue en silencio, casi en el anonimato, con su modestia a cuestas y el injusto olvido de un torero que logró lo que nadie tiene en su haber: tres puertas grandes en Las Ventas en sus cinco actuaciones: "Tengo mejor promedio que tú...", bromeaba en su retiro con El Viti, el dueño de la mayor gloria de Las Ventas.

Revolución en la enseñanza: la Junta unificará colegios e institutos en un único centro

A madrugar para coger el primer tren a Madrid. Su horario se adelanta 25 minutos

Malú y Albert Rivera, pareja sorpresa según la revista "Semana"