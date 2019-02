¿Cómo comparar billetes de avión mucho más baratos?

¿Viajar más barato? Ahora es posible sin necesidad de recurrir a ofertas limitadas que son difíciles de descubrir. El 'skipplagging' es el nuevo truco que han comenzado a utilizado los amantes de los vuelos baratos.

¿En qué consiste el 'skipplagging'?

Esta nueva práctica se realiza de una forma más sencilla de lo que parece. Consiste en comprar un vuelo a cualquier ciudad del mundo pero haciendo escala en el destino al que realmente se quiera ir. De esta forma, el pasajero desembarga en el destino en el que su avión hace escala y no realiza el segundo trayecto. Los vuelos con escala suelen ser más baratos que los directos y de esta forma los viajeros que realizan esta práctica están comenzando a ahorrar mucho dinero.

Algunas compañías intentan evitar que los pasajeros realicen esta práctica y paguen por un vuelo directo al destino, sin embargo, abogados expertos en reclamaciones de vuelos afirman que no hay nada ilícito y que no se podrá cobrar penalización por no subir al avión.

Se disparan los contagios de gonorrea en Salamanca por la falta de prevención

El pueblo salmantino donde no nace nadie desde hace 32 años

Esta es la solución para el problema del arsénico en el agua de 35 municipios la provincia