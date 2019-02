Boicotean por error un restaurante en Madrid al creer que era propiedad de Eva Hache

Diferentes usuarios en las redes sociales y vía telefónica han boicoteado y amenazado por error al dueño del restaurante Conache, situado en Malasaña, al creer que se trataba de una propiedad de la actriz y humorista Eva Hache, tras sus polémicas palabras en Twitter en contra de la manifestación celebrada en Colón contra el Gobierno central.

"Con vuestros ombligos tapáis el saber. Sólo os preocupa provocar y convencer a mentes pobres", escribió en su cuenta de Twitter Eva Hache el pasado domingo. Desde entonces, según ha explicado a Europa Press el verdadero propietario del restaurante, Miguel Ángel Novo, ha recibido una lluvia de mensajes en redes sociales, Trip Advisor o Google con malas críticas de su local y le han llamado insultándoles.

Miguel Ángel cree que su restaurante al llamarse 'Conache' y estar situado en Malasaña, donde vive también la actriz, alguien debió creer que se trataba del restaurante de Eva Hache y difundió esta información en redes sociales.

"Ayer Google y Trip Advisor bloquearon las páginas y se ha quedado eso paralizado. Es muy triste circular el bulo y sufrir amenazas y sin venir a cuento, sin informarse. No saben el daño que han hecho para mí y para mi familia. Han sido unos días muy estresantes", ha declarado.

Eva Hache escribió el lunes en su cuenta de Twitter que no tenía "ningún restaurante" y pidió que no molestaran "a las personas". El propietario del local no le reprocha "nada" a la actriz, porque ella no ha sido quien ha difundido el bulo, pero sí le hubiera gustado que se hubiera pronunciado antes en Twitter explicando el malentendido.

