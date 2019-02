¿Cada cuánto debes lavar el pelo en función de tu tipo de cabello?

El peinado es uno de los elementos que más y mejor definen la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos a otras personas. ¿Quién no ha escuchado eso de "voy a darme un cambio de look" queriendo decir "voy a cortarme el pelo"? Sin embargo, un debate que ha suscitado bastante interés en los últimos años tiene que ver con la frecuencia con la que debemos lavarnos el pelo, algo que ha generado distintas opiniones, algunas acertadas y otras no, como en todo.

Lo primero que hay que decir es que es mentira que lavar el pelo con mayor o menor frecuencia haga que se te caiga más rápido. Esa creencia popular, que hay gente sigue creyendo, no tiene base científica alguna pues la alopecia la provoca la pérdida de folículos pilosos y el lavado del cuero cabelludo no tiene que ver con ese proceso.

Sí es cierto que cada peinado, por sus características, puede demandar antes o después un lavado a fondo. Por ejemplo si eres una persona que tienes el pelo seco, quizás no necesites lavarlo con demasiada frecuencia ya que tu pelo tarda más en ponerse grasiento. En estos casos vale con lavar el pelo 2 o 3 veces por semana, y sí sería adecuado que utilizases champús adecuados para el cabello.

En caso de que tu pelo sea grasiento sí que es aconsejable que laves el pelo con mayor frecuencia y que incluso utilices algún producto para eliminar los restos de sebo que se puedan formar en tu cabello.

Otro de los asuntos a considerar es si estás utilizando bien el champú que tu cabello demanda. En caso de que notes que tu pelo pierde brillo, no es flexible o que necesitas lavarlo con mayor frecuencia de lo que lo hacías tiempo atrás puede significar que no utilizas los productos adecuados. En ese caso lo mejor que puedes hacer es acudir a un especialista para que te recete el lote adecuado.

