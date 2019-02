Los 'momentazos' de Amaia y Rosalía en los Goya

Amaia Romero se ha subido al escenario de los Goya 2019 para entregar el premio a Mejor Canción Original y Mejor Música Original. Acompañada por Judit Neddermann y Rozalén, las tres intérpretes han cantado juntas los temas nominados en esta categoría, una actuación que ha comenzado con un pequeño tropiezo.



Y es que, como no podía ser de otra manera, Amaia ha sido más Amaia que nunca. La ganadora de OT 2017 ha tenido que interrumpir al piano de Manu Guix para explicar que no se había escuchado la claqueta, por lo que no había entrado en el momento correcto.



Una anécdota que recordaba a la Amaia de la Academia de Operación Triunfo. Su naturalidad y espontaneidad han vuelto a triunfar, esta vez en los Goya 2019.



Por su parte, Rosalía se ha subido al escenario de los Goya 2019 para interpretar el tema de Los Chunguitos 'Me quedo contigo'. La catalana ha conseguido dejar boquiabiertos a todos los asistentes con esta sobresaliente actuación.



De rojo y acompañada por un coro, la intérprete de Malamente se ha hecho con todo el escenario durante su actuación. Aplaudida en redes sociales, su actuación se ha convertido en uno de los momentos favoritos de esta gala.



Tras pasar por la alfombra roja de los Goya con un diseño de Juan Vidal, Rosalía ha cambiado su look para apostar por un rojo intenso que le ha dado mucha suerte en esta fiesta del cine español.





