Premios Goya: los mejores 'looks' que han lucido los famosos en la alfombra roja

La gala de la 33 edición de los Premios Goya, que por segunda vez en su historia sale de Madrid y se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), ha arrancado a las 22.00 horas de este sábado 2 de febrero, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonias. Es previsible que la ceremonia dure unas tres horas.

El rechazo a la violencia machista y la peticiones para acabar con el desequilibrio entre hombres y mujeres, ha tenido ya parte de su protagonismo en la alfombra roja donde la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha repartido alrededor de 2.500 abanicos rojos con los lemas #NIUNAMENOS y #MASMUJERES.

En lo que va de año han fallecido seis mujeres a causa de la violencia machista -hay un caso más en investigación, y un total de 981 desde 2003. Respecto a las mujeres y el cine, el año pasado de las 187 películas estrenadas, 36 estaban dirigidas por mujeres.

Otro de los temas más mencionados en la alfombra roja y que previsiblemente se harán visibles en la gala es la ausencia de Vox. El guionista Borja Cobeaga ha repondido a la formación que no harán una película sobre Blas de Lezo porque no les da "la puta gana". Por su parte, Pedro Almodóvar ha sentenciado que les niega la existencia. La formación ha asegurado a través de Twitter que no tiene interés en acudir a la gala: "No vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente la España viva"

