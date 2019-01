Isabel Preysler se pronuncia sobre el supuesto romance entre Julio Iglesias y Makoke

La 'reina de corazones' atendió a los medios tras el desfile de Pedro del Hiero y respondió a todas las preguntas que rodean a su familia. Desde cómo se encuentra todos y cada uno de sus hijos, en especial Ana Boyer a punto de convertirse en madre, a como Mario Vargas Llosa está viviendo la situación de Venezuela o sus planes de casarse. Incluso la socialité se atrevió a hablar sobre el supuesto romance entre su ex, Julio Iglesias, y Makoke.

Su hija Ana, al igual que ella, dos mujeres sencillas a la par que elegantes aunque "ella se puede permitir más extravagancias", declaró tras el desfile. Además se mostró emocionada antes las preguntas por el embarazo de su hija, "que lo lleva fenomenal y está esperando un niño" y para el que todavía no están seguros del nombre, lo que se puede adelantar es que nacerá en España, declaró.

La distancia no es un impedimento para ambas puesto que su hija "está muy bien cuidada por Fernando", su marido, quien está pendiente de ella todo el día, aunque a pesar de esto "le gustaría tenerla más cerca".

Un nieto que no sabe si saldrá viajero pero pero sí va a vivir en la casa de la abuela "porque ellos están viviendo en casa". "Estamos encantados y con una ilusón tremenda porque un bebé en casa siempre trae mucha alegría pero me imagino que empezará a viajar con sus padres", anadió.

No solo ella lo está viviendo con mucha ilusión, Mario, su pareja también lo está haciendo, "él es muy niñero", declaraba Preysler. Para su hija Tamara también tuvo palabras, a la pequeña del clan todavía no está casada aunque "la ve muy bien, le han pedido dos veces que se casara y las dos veces ha dicho que no".

La que tampoco se casará, al menos de momento, es ella: "estamos muy bien como estamos, yo soy muy feliz y Mario también y pensamos seguir así de momento"

Mario, además, "esta viviendo lo de Venezuela y todos en casa estamos viviendo lo de Venezuela a tope. Totalmente pendientes nada más que de las noticias de Venezuela, pero Mario que ha luchado por la libertad, pues claro, muchísimo más. Quería coger un avión para Venezuela".

Además también se pronunció sobre el famoso idilio entre Makoke y Julio Iglesias: "pero cómo voy a saber yo. La última persona en enterarme sería yo".