Verdeliss manda entre lágrimas un mensaje desde el hospital en la recta final de su embarazo

Verdeliss con lágrimas en los ojos y muy angustiada ha querido enviar un mensaje a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, preocupando a todos los que la siguen justo cuando coincide con la semana 30 de su embarazo.



"Hago un stories porque necesitaba pediros perdón y daros una explicación", comienza Estefanía en su sorprendente vídeo en el que podemos verla tumbada en la cama del hospital con la pulsera del ingreso y con el pijama mientras habla entre lágrimas. "Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Greencorners, pero no ha sido un tema de organización, sino de salud", ha explicado la youtuber muy emocionad, alertando así a sus seguidores.



"Lo único que os voy a pedir es que, por fin, me deis un poco de tiempo a que me sienta capaz de contar lo que está pasando", continuaba con la voz quebrada y sin poder contener el llanto. "Y muchas gracias por estar ahí todos", terminaba la influencer muy afectada.



La primera concursante en entrar embarazada a la famosa casa de Guadalix se encuentra en la 30 semana de su embarazo y este vídeo solo hace preocupar a sus seguidores sobre su estado de gestación, pudiéndose incluso adelantarse el parto.