Mario Vaquerizo habla sobre la grave enfermedad que padece

Tras un tiempo alejado de la televisión y la vida pública y hacer saltar las alarmas de sus seguidores por sus preocupantes mensajes en redes sociales, Mario Vaquerizo se ha sentado en el plató de Sábado Deluxe para explicar el problema de salud que le mantiene completamente fuera de los escenario y vida social.

"Tengo una degeneración que acaba en artrosis crónica. Soy muy mal paciente, el dolor continuado no lo soporto. No puedo correr ni peinarme con el secador, pero beber cerveza sí. Mi enfermedad me está afectando tanto que no tengo ganas de follar", ha explicado con el humor que le caracteriza el marido de Alaska, haciendo así público su problema degenerativo de los huevos.

Pero a pesar de los grandes dolores de espalda que sufre, Mario ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y confiesa: "No me pasa nada, España. El médico me ha dicho que esto es para siempre, pero que me recuperaré", asegurando que la solución para los dolores es "hacer ejercicios".

En cuanto a sus planes de futuro ha declarado: "Mi plan es comprar la librería de al lado de mi casa y vender objetos de Alaska y míos. Y por un euro más pueden subir a nuestras casas", confesado que: "Tengo cinco y sé que me van a llamar capitalista".

