Un hombre se inyecta su propio semen en el brazo para calmar su dolor de espalda y acaba en el hospital

Un irlandés ha sido hospitalizado después de intentar calmar su dolor de espalda crónico inyectándose su propio semen en el brazo.

Un estudio publicado en el 'Irish Medical Journal' explica que el hombre pidió ayuda médica por un "dolor lumbar severo y repentino" tras "levantar un objeto de acero pesado tres días antes", aunque más tarde reveló que su dolor de espalda venía de antes.

Durante un examen médico, los doctores se percataron de que el brazo del paciente estaba rojo e hinchado y tras preguntarle acerca de esto, el hombre reveló su remedio casero para el dolor de espalda: inyectarse su propio semen en el brazo una vez al mes durante 18 meses utilizando una aguja que compró a través de Internet.

En esta ocasión se había inyectado tres dosis a la vez, tanto en su sangre como en el músculo.

Las radiografías de a zona afectada revelaron un enfisema subcutáneo, un problema que surge por la penetración de aire en los tejidos subcutáneos y por lo que tuvo que ser intervenido.

Los médicos no saben cómo surgió la idea porque "aunque hay información sobre los efectos de la inyección subcutánea de semen en ratas y conejos, no se han encontrado casos de inyección intravenosa de semen en humanos" y recomiendan no aplicar estas prácticas.

Los expertos indican que este caso muestra los riesgos que conlleva "la experimentación médica antes de realizarse una investigación clínica extensiva".

La "luna de sangre", esta noche en Salamanca: todo lo que debes saber para presenciar el eclipse

El pueblo salmantino que tiene arsénico en su agua "potable"

"Por mis cojones me la vais a quitar": la amenaza con un cúter de un sintecho a un policía