Pérez Pinto, Antonio Grande, Diosleguarde y Raúl Montero, cartel de la novillada del Carnaval del Toro

No serán tres utreros si no cuatro. Los festejos serios del Carnaval del Toro se estrenarán con una novillada con picadores que cambiará de fecha pero no de estructura. Pasará de su habitual ubicación el Martes de Carnaval —como había sido norma en las tres anteriores ediciones desde que se puso en escena el festejo de luces dentro de la programación del Antruejo— al Sábado de Carnaval. Un festejo que este año anunciará por primera vez un cartel íntegramente salmantino con la presencia de Juan Antonio Pérez Pinto, Antonio Grande, Manuel Diosleguarde y Raúl Montero, que se enfrentarán a un encierro de utreros de la ganadería de Montalvo. Con este cartel, Pérez Pinto toreará ante sus paisanos vestido de luces por cuarto año consecutivo, siendo el único diestro que ha toreado en todas las ediciones de la historia reciente de la novillada del Carnaval, que se instauró en 2016 y en la que ha sido un fijo volviendo a repetir en la del próximo 2 de marzo. Por su parte, el otro torero local, Manuel Diosleguarde, tras su ausencia en el Carnaval del año pasado hará su presentación ante sus paisanos vestido de luces después torear en la Plaza Mayor de Ciudad Rodrigo en 2017 tras proclamarse triunfador del Bolsín taurino. Junto a las dos bazas locales, el cartel lo completará Antonio Grande, que junto a Diosleguarde es el novillero con más ambiente y proyección del momento, que toreó el año pasado en el Carnaval en el festival taurino; mientras que la sorpresa del cartel es la inclusión inesperada de Raúl Montero, novillero de Villar de la Yegua, formado en la Escuela taurina de Salamanca, que debutará con picadores en el coso mirobrigense durante la celebración del próximo Antruejo.

El Papa acepta la renuncia de Raúl Berzosa, obispo de Ciudad Rodrigo

Un coche se empotra contra un semáforo en la Vía Helmántica

Los "caminos de cabras" de la provincia de Salamanca