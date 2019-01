Críticas, aplausos y memes con el cartel más comentado de Semana Santa

El cartel de la Semana Santa de Málaga no ha dejado indiferente a nadie. Las redes sociales se han inundado de comentarios sobre la obra del pintor malagueño José Antonio Jiménez con la que se anuncian las procesiones. Para descubrir por qué solamente hay que echar un vistazo a la imagen, presentada este jueves, en la que aparece la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Pero lo importante no es la Virgen, el origen de la polémica se encuentra en el fondo de la obra: una graffiti con tonos naranjas sobre una pared desconchada donde se lee 'Semana Santa'.





Cartel de la Semana Santa de Málaga 2019, obra de José Antonio Jiménez #CofradíasMLG pic.twitter.com/4mLEiG84aW — Agrupación de Cofradías (@cofradiasmalaga) 10 de enero de 2019

Así me imagino yo a la Virgen María después de ver el cartel de la Semana Santa de Málaga:



"Ahora escucha la historia de mi vida

de cómo una paloma cambió mi movida.

Sin comerlo ni beberlo llegué a ser

¡la madre del Niño Jesús de Nazaret!" pic.twitter.com/M5IwYrJd9z — Javi Quiñones M. (@javiqm94) 10 de enero de 2019

Los memes también refuerzan la función de divulgar y promocionar la Semana Santa que tiene el cartel.



Y este es buenísimo.



MalaMENTE @rosaliavt

¡Por Málaga y su Semana Santa! pic.twitter.com/5MCXUeJvOn — Juan C. Romero (@juanca_sev) 10 de enero de 2019

La conexión entre el cartel de la Semana Santa de Málaga, la portada del disco de SJK, El Descendimiento de Maria Teresa Capdevila y El Descendimiento de Rafael. pic.twitter.com/vu7MBIXXuB — Jem Gorgory (@jemgorgory) 11 de enero de 2019

??Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía, jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado, cierto día jugando al basket... pic.twitter.com/Ghp6ps34mI — ????Ainoa Sofia??\m/ (@AinoaSofia) 11 de enero de 2019

Por qué no nos dicen quién es el verdadero autor del Cartel de la Semana Santa de Málaga 2019?Si lo sabemos todos!!! pic.twitter.com/zi0p5hAKzc — Manuel Torres (@mtorresfer) 10 de enero de 2019

Eso ya se ha hecho ?? pic.twitter.com/s7XqrvVZVE — ? Rafa Faura ? (@Rafa_Faura) 10 de enero de 2019

El aguaor también quiere compartir su arte con todos ustedes. Cartel oficial de la semana santa Málaga. ¡Ahora si! Cartelazo shuprimo. pic.twitter.com/112l9Dvqey — El Aguaor (@EAguaor) 11 de enero de 2019

A favor absolutamente del cartel de la Semana Santa 2019 de Málaga.



A llorar a la esquina, caspas. https://t.co/n3R9T11TB7 — Carla C. (@callatonto) 11 de enero de 2019

Un magnífico cartel, que se sale de los tópicos de la farola o la torre de la Catedral. Es la Semana Santa de Málaga de los contrastes entre el barroco y el grafiti. La ciudad clásica y cosmopolita a la vez. Me recuerda a esta foto. #cofradiasmlg @cofradesmalaga pic.twitter.com/WswcLZk0o1 — Jose Manuel Leiva (@joseleiva37) 10 de enero de 2019

Para los que dicen que el cartel no representa Málaga ni su Semana Santa bla bla bla. Enhorabuena @japintor #CofradiasMLG pic.twitter.com/1Gw8FTqsDv — Jaime Ferro (@Jaime_Ferro98) 11 de enero de 2019

El cartel es maravilloso ( y a mi no me gusta), ya que el autor ha conseguido que nadie quede indiferente y que se esté hablando en toda España del cartel de la semana santa de Málaga 2019, al menos su fin lo ha cumplido....eso sí no arriesguemos más hasta 2090. — Dani Zumaquero (@dzumaquero) 10 de enero de 2019

El autor, que recalcó en a presentación que había combinado creatividad y modernidad con la tradición cofrade, no se esperaba que fuera tan comentado en las redes sociales. A pesar de sus buenas intenciones las críticas no han sido pocas y unidas a estas los chistes y memes. Los internautas han sacado parecidos del cartel con Santa Justa Klan, El Príncipe de Bel Air, algunos raperos españoles y, cómo no, Rosalía. Estos son algunos de los tuits:Pero el cartel no ha levantado tan solo críticas o comentarios humorísticos. Son muchos los que se han tomado muy en serio la obra de José Antonio Jiménez captando el mensaje que el artista ha querido transmitir. De esta forma han alabado su creación y defienden los contrastes entre el arte urbano y la tradición presente en Málaga que se representa en el cartel.