Francisco Rivera vuelve a ser papá y quiere que a su hijo le llamen Curro

Francisco Rivera y Lourdes Montes, por fin tiene a su bebé entre sus brazos. Francisco Rivera Montes, el primer varón para los dos padres, llegaba al mundo este 9 de enero de 2019 por la tarde.

Francisco Rivera no podía ocultar su felicidad e iba desvelando que el bebé iba a nacer y este 10 de enero ha querido entrar en el programa en el que trabaja de Susana Grisso. El torero muy feliz contaba en directo desde el hospital que tanto la madre como el bebé estaban en perfecto estado y que el pequeño Francisco Jr ha medido 55 centímetros.

Sin embargo, el parto ha sido largo: "Fue muy largo porque se lo tuvieron que provocar porque el bebé estaba dado la vuelta y al poco estaba fuera", contaba a los telespectadores desde el directo de Espejo Público.

Hay dos detalles muy importantes que ha querido desvelar de su primer hijo, el hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri...

El primer detalle de su hijo es que ha nacido con "mucho, pero que con mucho pelo" como ha revelado el flamante papá.

Y el otro detalle es que "tiene el dedo gordo del pie es como el mio así que es hijo mío... tiene la marca de la casa", comentaba Francisco Rivera.

Son muchos los que se han extrañado de que de nuevo el nombre de Francisco llegara al clan Rivera, y es que su padre fue Francisco Rivera Pérez (Paquirri), él es Francisco Rivera Ordóñez y su hijo es Francisco Rivera Montes. Hasta ahí, lo mismo que muchas sagas. Lo que sucede es que Paquirri, se casó con Isabel Pantoja, tuvieron un bebé y también le pusieron de nombre, que es el archiconocido Francisco Rivera Pantoja, alias Paquirrín en su día, y conocido actualmente como Kiko. Dos hijos de padre (Paquirri), con el mismo nombre.

El hijo pequeño del fallecido torero, tenía un hijo con la modelo Jessica Bueno, y le ponía de nombre Francisco, (Francisco Rivera Bueno). Y ahora, Francisco Rivera, más conocido como Fran ya tiene claro como quiere que llamemos a su hijo.

Si su hermano Cayetano pidió que no le llamaran Caye sino siempre Cayetano, Francisco Rivera, según sus palabras, ha sucumbido y ha dicho que quiere que le llamen: "Curro", como aparecía en un globo de bienvenida. Y comentaba divertido: "Es una batalla que he perdido por completo".

Paquirri 74 -en sus redes- explicaba que si le Francisco, iban a acabar llamándole Fran y que Francisco y Fran ya es él -cosa que, por cierto en otro momento de su vida no quería que la prensa o la gente que no le conocía le llamara Fran porque no era de su entorno, y que solo sus amigos y familiares podían llamarle Fran.

CARMEN RIVERA Y SIBI MONTES YA HAN CONOCIDO AL PEQUEÑO CURRO RIVERA MONTES

Francisco Rivera también ha comentado que la pequeña Carmen ya ha conocido a su hermano Curro y lo primero que dijo es: "Es mi bebé".

También tía Sibi Montes ha acudido a conocer a su sobrino Curro.