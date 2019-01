El banderillero salmantino Guillermo Barbero se despide de los ruedos

Era uno de los banderilleros salmantinos más destacados de la actualidad y llevaba 14 años a las órdenes de Miguel Ángel Perera. Guillermo Barbero ha anunciado este martes que dice adiós a los ruedos. Según un comunicado publicado en la página web oficial del torero pacense, Barbero tiene que despedirse a causa de la dolencia que padece. Se trata de la enfermedad de Menière, un trastorno del oído interno que provoca una fuerte sensación de vértigo y de presión, lo que entraña un serio riesgo a la hora de ejercer su profesión por la evidente pérdida de facultades que puede llegar a provocar en la persona.De hecho, el subalterno salmantino ya no pudo participar en la lidia del segundo toro del lote de Miguel Ángel Perera la tarde del 12 de octubre en la pasada Feria del Pilar de Zaragoza al sobrevenirle en la misma plaza los efectos de esta dolencia.

"Ha sido una decisión muy difícil de aceptar para mí. He tratado de resistirme y de ver con los doctores la posibilidad de seguir compatibilizando el tratamiento con mi profesión, hasta que te hacen ver el riesgo real que asumes y entiendes que lo mejor es parar", explica Guillermo Barbero, quien asegura que seguirá ligado al mundo del toro "de un modo u otro, porque el toreo es mi vida desde que entré en la Escuela Taurina de Salamanca y me hice profesional en 1996". A quien primero trasladó su decisión el torero salmantino fue, como es lógico, a su matador, Miguel Ángel Perera, con quien le une una relación personal muy estrecha más allá de lo profesional y a cuya cuadrilla pertenece desde hace catorce temporadas. "El apoyo de Miguel Ángel ha sido determinante desde que se lo comuniqué. Como es habitual en él, se ha volcado conmigo y me lo está poniendo todo muy fácil", reconoce Guillermo Barbero.

Su lugar en la cuadrilla de Miguel Ángel Perera lo ocupará Vicente Herrera, subalterno madrileño que es profesional desde 1998 y que ha estado a las órdenes, entre otros toreros, de Alberto Elvira, El Payo, Juan Bautista y Sebastián Castella.

