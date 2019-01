El nuevo y peligroso reto viral que consiste en realizar acciones cotidianas con los ojos vendados

La plataforma de vídeo bajo demanda más famosa del mundo, 'Netflix', ha tenido que alertar a través de su cuenta de Twitter del peligro que supone la realización de este nuevo reto viral. Se trata del #BirdBoxChallenge, inspirado en la película protagonizada por Sanda Bullock y producida por Netflix en la que el personaje que la actriz interpreta debe taparse los ojos junto a sus hijos para no ser contagiados por una enfermedad.





Can't believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don't know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.