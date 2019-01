El bikini de la Pedroche en las Campanadas incendia las redes

Un año más y Cristina Pedroche sigue sin dejar indiferente a nadie al presentar las Campanadas en Antena 3. Ya se ha convertido casi en una tradición averiguar con qué modelito va a sorprender la presentadora, que como en años anteriores estuvo acompañada de Chicote, que se ha quedado hecho un figurín.

En esta ocasión, apareció con una capa-abrigo de color rosa y enorme flor, bastante mayor que el bikini con flores y cola de tutú rosa con el que sorprendió después a los televidentes.

Y, como no podía ser de otra manera, su puesta en escena incendió rápidamente las redes sociales, donde se vertieron todo tipo de comentarios y memes. Muchos de ellos criticaron el enorme parecido del traje con uno que lució Laetitia Casta de Yves Saint Laurent, otros bromearon con la similitud a las famosas Mama Chicho.

Pero las críticas a la Pedroche no quedaron solo en el vestido. La joven presentadora hizo un alegato contra la violencia de género, recordando en su intervención a todas las mujeres que este año no pudieron levantar sus copas en Nochevieja porque estaban muertas. Y claro, las reacciones no se hicieron esperar.

Pero es lo que tiene la Pedroche: que no deja indiferente a nadie.