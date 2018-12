José Pinto confiesa la razón por la que abandonó 'Boom'

Desde que José Pinto abandonara hace unos días el programa 'Boom' "por motivos personales", han circulado numerosas especulaciones sobre las razones de su marcha. El popular concursante , sin embargo, ha asegurado en una entrevista concedida al diario MARCA que el cansancio ha sido uno de los factores decisivos a la hora de tomar la decisión.



Al coincidir su marcha con el lanzamiento de la campaña publicitaria de Caja Rural, en la que José Pinto, aparece emulando a James Bond, fueron muchos los rumores que vinculaban ambos hechos, en el sentido de que el contrato que tenía el concursante con Antena 3 pudiera tener alguna cláusula de incompatibilidad con la prestación de su imagen en campañas publicitarias. "No tiene nada que ver con eso -dice en la entrevista-. La campaña ya estaba prevista de antes, aunque ha salido ahora. Es algo que no es incompatible con el contrato que yo tengo en la televisión. Tengo incompatibilidad para participar en otros programas de televisión, pero no para hacer una campaña publicitaria".



José Pinto llega a decir que la rumorología local le ha colocado como candidato a alcalde de Ciudad Rodrigo o que Caja Rural le había nombrado director de una sucursal. No obstante, no desvela si irá en la lista de algún partido en las próximas elecciones municipales de mayo, algo que también suena en la comarca de Ciudad Rodrigo.



El popular concursante asegura que ahora está "como un perro sin pulgas", de maravilla. "Han sido casi dos años y medio con dos trabajos, uno en el pueblo y otro en Barcelona, que es un palizón de viajes". Un tiempo en el que tenía varias motivaciones para continuar en 'Boom': conseguir el bote era una de ellas, pero también "el reto personal de aguantar, llegar a 100 programas, batir el récord mundial...". Pero como ya estaba cansado, habló con el programa y le dijeron que si se marchaba, no afectaría al equipo "Los Lobos", porque le pondrían un sustituto. Así que tomó la decisión.



Después de haber ganado 473.000 euros, de los que casi la mitad se lleva Hacienda, José Pinto asegura que nunca abandonará la ganadería. "Es mi modo de vida. La televisión es pan para hoy y hambre para mañana. No puedo permitirme el lujo de dejar de trabajar".





El 'efecto llamada' del Gordo: colas en Salamanca para comprar lotería de 'El Niño'

Admonio, a un paso de firmar por el Numancia

Guerra a los 'centros gueto': Los colegios, obligados a reservar plazas para niños con desfase educativo