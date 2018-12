Impulso a La Ancianita: la plaza de toros de Béjar persigue atraer más turismo

La plaza de toros de La Ancianita de Béjar está a punto de despegar como el eje de diversos proyectos encaminados a promocionar turísticamente la provincia de Salamanca a través del toro.

El reciente relevo en la asociación de Amigos de la Plaza de Toros de Béjar después de 20 años parece haber sido sólo el primer paso de una iniciativa que cuenta con tres patas fundamentales asentado en tres enclaves de la provinca: Salamanca, Ciudad Rodrigo y Béjar. La idea es la de impulsar una especie de "crucero taurino", tal y como lo definen los promotores, que dé a conocer Salamanca capital, con el museo taurino al frente, una dehesa de bravo en Ciudad Rodrigo, para descubrir cómo y dónde se cría el toro bravo, y la plaza de toros de Béjar, la más antigua de España. Se trata de un proyecto que ya está avanzado y que podría completarse incluso con una concesión de la plaza de toros de Béjar para que pudieran ofrecerse más festejos taurinos de los que se llevan a cabo en la actualidad.

Hasta ahora, Béjar acoge sólo la corrida de toros del 8 de septiembre con motivo de la festividad de la Virgen del Castañar, pero nada más. La idea, según han expresado a este periódico algunos de los impulsores, es la de "ofrecer cuatro festivales taurinos" que se llevarán a cabo en la plaza de toros más antigua de España ene l desarollo de toda la temporada.

Esta iniciativa se enmarca también dentro de los proyectos de reindustrialización que se anuncian para dinamizar la economía de Béjar ya que viene de la mano de los mismos empresarios de Barcelona que persiguen la implantación de una empresa maderera, de una piscifactoría o una embotelladora de agua y productora de esencias. En este caso, la mejora económica iría marcada por la relación entre turismo y mundo del toro en una provincia tan taurina como Salamanca, que posee la plaza de toros más antigua de España (La Ancianita, que data del año 1711).

Pero no queda ahí el asunto ya que, como han señalado las mismas fuentes, el tema de las visitas turísticas a la dehesa mirobrigense ha crecido y no se limitaría al circuito de Salamanca-Ciudad Rodrigo-Béjar. Y es que, totalmente independiente de este "crucero" en torno a la tauromaquia, se habla de la posibilidad de concertar también la visita de aficionados procedentes de China para que conozcan todo el mundo del toro e incluso puedan recibir clases de toreo en la celebración de un tentadero en la plaza de una finca. "Sería hacer algo parecido a lo que ya se ha hecho anteriormente con los chinos", señalan las fuentes, que precisan, no obstante, que este último aspecto está pendiente de concretarse y aún no va tan avanzado como el tema del circuito turístico.

