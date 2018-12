Michael Robinson anuncia que tiene cáncer

Michael Robinson ha confirmado esta mañana en el programa "La Ventana" de Cadena Ser que padece un melanoma avanzado con metástasis. El exjugador y comentarista deportivo, de origen británico, ratificado la triste exclusiva que soltó el periodista Carles Francino este lunes en el programa radiofónico.



"Me dieron unas noticias tremendas: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura. Luego de lo demás no me acuerdo bien porque pensaba que era una pesadilla" ha desvelado el británico, nacido en Leicester hace 59 años. Hace unos días comenzó con las sesiones de tratamiento. Una de las enfermeras le comentó que podía sufrir efectos secundarios a lo que Michael, en un alarde de humor, contestó que esperaba que uno de esos efectos le ayudase a pronunciar mejor las "erres".



Michael Robinson fue un delantero destacado en la década de los 70 y los 80, llegando a jugar en equipos como el Manchester City o el Liverpool. En 1987 fichó por Osasuna, equipo en el que militó las dos últimas temporadas profesionales de su carrera. Poco después dejó de lado el balón por los micrófonos para convertirse en la mano derecha de Carlos Martínez en las retransmisiones de partidos, donde se ha hecho un hueco en el corazón de todos los españoles estas dos últimas décadas. Su partido más importante, sin duda, empieza ahora y por lo que dice -"tengo claro que voy a ganar esta lucha"- el primer gol ya lo ha marcado.





"Mi amigo @MichaelRobinson tiene cancer", el colaborador de @la_ser ha anunciado en @laventana que sufre un melanoma, desde aquí le queremos enviarte todo nuestro ánimo y fuerza pic.twitter.com/aOFxijPKcD — Cadena SER (@La_SER) 17 de diciembre de 2018