Los partidos se posicionan a la caza del voto taurino... o no

Teresa Ribera saltó de espontánea a un ruedo que desconoce y ha enchiquerado al toreo en la tela de araña de la política. Y, por primera vez en las últimas legislaturas, la tauromaquia ha hecho salir del armario a los diferentes partidos que por fin han mostrado abiertamente sus sus cartas. Teresa Ribera (PSOE), la ministra de Transición Ecológica, manifestó en una entrevista en Onda Cero la semana pasada que no entiende a "todas aquellas personas que disfrutan en la caza o en los toros viéndolos sufrir" y, aunque estas competencias no son de su cometido, manifestó que si de ella dependiera "prohibiría las corridas de toros y la caza": "Prefiero disfrutar de los animales vivos", puntualizó.

Antes de estas declaraciones Vox fue el primero no solo en mostrar su posición si no en incluir a la tauromaquia sin complejos dentro de su ideario. Santiago Abascal no se ha ocultado sino que además ha presumido de su afición por el toreo. Morante de la Puebla, el pasado 7 de julio le brindó un toro en Arévalo (Ávila) : "Va por ti, Santiago, y por España", le dijo el artista sevillano, iniciando a partir de ahí su particular campaña hasta las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, en las que Vox dio su gran salto al mundo: Consiguió 12 escaños, 395.978 votos. Morante y Abascal volvieron a coincidir en la plaza de toros de Pontevedra en el mes de agosto; y el de La Puebla repitió el brindis defendiendo lo que él considera "los valores tradicionales". Los días previos al cierre de campaña Morante se paseó con su furgoneta tuneada con los carteles del partido e instaló una mesa en la carpa invitando a jamón y vino a los asistentes. El mismo día de los comicios andaluces llevó al líder de Vox a visitar la tumba de Joselito 'El Gallo' en el cementerio de San Fernando de Sevilla. "Me dijo que me había llevado allí porque daba suerte", manifestó Santiago Abascal. Y así fue. Fue la gran sorpresa de las últimas autonómicas en las que Andalucía vivió un vuelco histórico en su mapa político, dominado desde hace 36 años por el PSOE que ahora se hundía sin contemplaciones.

El lanzamiento de Vox y el hundimiento del Partido Socialista de las elecciones andaluzas es paralelo al mismo alejamiento de ambos partidos en torno a la postura que mantienen por la Tauromaquia: Abascal la defiende sin escrúpulos y presume de ella mientras que el partido de Pedro Sánchez (que en septiembre de 2014 llamó en directo a Salvamé y se posicionó en contra de los toros) no solo reniega si no que estarían dispuestos a prohibirla como manifestó la ministra. Tras sus declaraciones de la semana pasada el PP presentó el viernes dos proposiciones no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a "reconocer e impulsar" la caza y "defender y preservar" la tauromaquia ya que, según su portavoz adjunto, Jaime de Olano, el Ejecutivo de Pedro Sánchez la "tiene tomada con el mundo rural. Los dos sectores generan del orden de 400.00 empleos, entre directos e indirectos, que aportan una riqueza del orden de 10.000 millones", señaló al tiempo sobre estos dos sectores que considera que tienen "innumerables beneficios" en cuanto a la "salud pública" y a la "conservación de la biodiversidad", así como en relación con el "problema de la despoblación del campo".

Tras esta iniciativa del PP, el fin de semana Pablo Casado —que en octubre de 2017 defendió la aplicación del 155 en Cataluña posando delante de un capote en su despacho— mostró su postura públicamente en favor del toreo; no optó por enfatizar la postura identitaria como lo hizo el líder de Vox, si no que hizo su 'faena' recreándose en números, en los puestos de trabajo, en el impacto económico y en la aportación recaudatoria que hace la Fiesta: "El PSOE quiere prohibir los toros, donde van libremente 6 millones de españoles. Un sector que da trabajo a 199.000 personas —57.000 empleos directos—, con una recaudación de 3.560 millones. Nuestro compromiso con la Tauromaquia, parte esencial de nuestro patrimonio histórico y cultural".

En una entrevista concedida a Tele 5 el pasado mes de septiembre, Pablo Iglesias (Podemos) mostró su intención de someter la Tauromaquia a un referéndum, tras manifestar ser consciente de que "no se pueden prohibir por decreto" y de reflejar su contrariedad al espectáculo taurino. En toda la vorágine de la tauromaquia, enfrascados los partidos políticos en su ataque o en su defensa, en Ciudadanos sigue escondido y sin pronunciarse. Su líder Albert Rivera, que hace años se mostraba partidario y entusiasta aficionado al mundo taurino, pregonando fotografías a hombros en la plaza de toros Monumental del Barcelona, junto a toreros como Serafín Marín. De aquel recuerdo comenzó a renegar e incluso a ocultarlo una vez que entró en política y llegó su hora de la verdad. Ciudadanos ahora no se pronuncia, Rivera sigue apostando por el silencio. Que es lo peor con lo que se le puede juzgar a un torero.

"La Fiesta no es de ningún partido político, pertenece al pueblo"

La tauromaquia no es de ningún partido político, la tauromaquia pertenece al pueblo. Así lo manifiestan los integrantes de diferentes estamentos taurinos. El ascenso de Vox tras el éxito en las autonómicas andaluzas y su defensa a ultranza y sin complejos del toreo, avalado por casi 400.000 votos en las elecciones del 2 de diciembre, unido a las declaraciones de la ministra Teresa Ribera en las que afirmaba su deseo de prohibir la tauromaquia, han hecho que el PP también se posicione públicamente a favor del toreo: "La tauromaquia no tiene que ubicarse en ninguna política, sería un error, ni en un lado ni en otro: el toreo es del pueblo", confiesa López Chaves que considera las palabras de la ministra un sin sentido: "No sabe lo que ha dicho...". "Vox dice ahora lo que yo llevo pensando mucho tiempo; coincido en un 95% de las cosas que defiende Santiago Abascal. España es la caza, es la tauromaquia, ¿lo queremos cambiar por los ataques de los falsos animalistas? ¿Qué pasa que los animales nos van a cuidar los humanos, nos van a hacer la comida, nos van a sacar de paseo? Es de locos...", suspira e insiste: "Ahora ha llegado un hombre como Abascal, que habla del toreo, del campo, de los ganaderos, del campo y de la caza... y se ha visto reflejado en las urnas. El PP también los apoya, me hubiera gustado que nos hubiera apoyado antes". Igual se muestra Juan del Álamo: "Está muy mal que la Fiesta se politice, pero no menos cierto es que en este caso, cuando llevamos tantos años con tanta presión, tanto daño político al toreo, veo lógico que ahora los taurinos nos agarremos a los que defienden la Fiesta y lo manifiestan públicamente".

Gonzalo Sánchez es el presidente de Juventud Taurina de Salamanca, la nutrida agrupación con más de medio millar de jóvenes que sienten y disfrutan con el toreo: "Estamos en contra de la postura de la ministra, por supuesto. Condenamos todas las prohibiciones, vengan de donde vengan, y si es a la tauromaquia más aún". Como presidente de JTS, Gonzalo Sánchez amplía su argumento: "Como presidente diría que la tauromaquia se debería de despolitizar, el que coarta la libertad de acudir a las plazas es el político, es el que tiene el mando. Que los políticos se coloquen en defensa del toreo es importante para el sector. No teníamos que haber caído en tema de política con los toros, pero si hay un sector de la población y de los políticos que están en contra hay que estar a favor de los que defienden la tauromaquia, la caza y la pesca".

"Hemos llegado al punto de prohibir por prohibir. No es que no le guste, si no que prohiben por fastidiar..." afirma Rafael Martín, presidente de Albero Charro, otra de las agrupaciones taurinas más activas y comprometidas de la ciudad: "A los jóvenes de hoy los tienen confundidos. No tienen una visión propia, se dejan llevar por el movimiento animalista. Si seguimos así, veo complicado que dentro de 10 años sigamos en este volumen de actividad taurina", afirma con pesimismo. Sobre el uso de la tauromaquia en los partidos políticos, confiesa: "Lo lógico es que no metamos a la tauromaquia en un color político; no es bueno mezclar los toros con la política; pero una vez que ha entrado hay que posicionarse...".

El ganadero Moisés Fraile apunta que no se debería de haber caído en el debate de la Fiesta: "El toreo está por encima de esa polémica y debate. Los toros son indiscutibles y no debería de haber entrado en política. Entrar en la discusión es una demagogia. Parece mentira que en el siglo XXI haya gente que discuta el toreo, aquí hay gente con estudios, preparada, culta e inteligente; el que discute los toros intelectualmente está por debajo de quien ataca sin tener conocimiento. Creo que los medievales son los antitaurinos", confiesa el ganadero de El Pilar que se ratifica en su postura: "Los toros hay que conocerlos y luego ya decidir", matiza antes de poner sobre la mesa su experiencia: "Cada vez tenemos más visitas a la ganadería. De cada veinte que vienen, diez se hacen taurinos al conocerlo". Sobre la postura que ahora han marcado los partidos políticos, Moisés Fraile afirma: "Puede que de esa discusión la Fiesta salga reforzada; pero si Vox ha tenido los votos que ha logrado en Andalucía, en parte gracias al toreo, lo mismo somos más de los que se piensan", dice el ganadero de El Pilar.

José Ignacio Cascón es uno de los empresarios salmantinos que más festejos organiza en la provincia, y tiene clara su postura: "Se ve una corriente favorable hacia el toreo, creo que tantos ataques nos han venido bien. Ha sido la manera de reaccionar, tanto los profesionales como los políticos". ¿Es bueno que los partidos políticos usen la política en busca de un resultado en las urnas? Cascón de nuevo toma la palabra: "Lo que sí es cierto es que el toreo depende de la política. Dependemos de ellos, de sus leyes y lo que decidan sobre un espectáculo público. Los toros son apolíticos, pero como el político no ayuda a la Fiesta verás donde se va... Esto por desgracia no se mantiene por si solo con los ingresos que se genera. Y necesitamos a la administración local para que nos ayuden", concluye.

Jóvenes, con cresta y agazapados en el tejado, así fueron sorprendidos los tres menores detenidos en Villamayor

Salamanca administrará las vacunas contra la gripe sobrantes fuera de campaña

En 2019 se ampliará la ayuda a todos los libros no reutilizables