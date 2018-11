"Jesús Aguirre ha sido muy malo, cero humano". La confesión de Eugenia Martínez de Irujo sobre el que fue marido de su madre

Eugenia Martínez de Irujo fue la protagonista del programa "Planeta Calleja" de este domingo. Durante la aventura que llevó a cabo junto a Jesús Calleja en las Islas Feroe, la hija de la duquesa de Alba se abrió por completo con el presentador. Eugenia recordó su infancia y reveló algo de lo que nunca antes había hablado públicamente. No habló precisamente bien de Jesús Aguirre, con quien su madre se casó cuando ella era una niña. "Dormía siempre con ella, siempre estaba con ella, hasta que se enamoró de este individuo, que eso sí que ha sido pésimo para nosotros, cuando se casó con Aguirre€", empezó diciendo Eugenia.

"Para mí ha sido un personaje€ Muy culto, muy preparado, jesuita, cultísimo, todo lo que tu quieras€ pero cero humano, muy malo, muy malo", contó a Jesús Calleja la hija de la duquesa de Alba. "A mí me dijo unas cosas con 11 años que se me quedaron grabadas y todavía las tengo", dijo Eugenia Martínez de Irujo sobre Jesús Aguirre.

"Me llamó a su despacho y primero me dijo que si seguíamos viviendo en nuestra casa era todo gracias a él. Yo me puse a llorar. Me dijo que entendía que estuviera llorando porque mi madre estaba mala del corazón —que jamás ha tenido nada del corazón—, y que le quedaba muy poco de vida y cuando le pasara algo que tuviera en mi conciencia que la culpa era mía. Eso lo tendré aquí clavado toda mi vida", reveló la hija de la duquesa de Alba en "Planeta Calleja".

La edad de inicio en el hachís en Salamanca, cada vez más temprana: por debajo de los 15 años

5 años de cárcel para el acusado de desfigurar a un guardia civil de un vasazo en una terraza de Carbajosa

Prostitución, juergas, drogas y calles de barro. Cuando el Barrio Chino de Salamanca era el Barrio Chino