Makoke lo cuenta todo sobre su ruptura con Kiko Matamoros

Después de un tiempo en silencio, Makoke esta semana se ha soltado la lengua. Primero lo hacía en la exclusiva que concedía esta semana a la revista Lecturas, en la que no dejaba en muy buen lugar a su ex marido Kiko Matamoros y después, se sentaba este sábado en el Sábado Deluxe donde, como era de esperar, su visita fue de todo menos tranquila y se enfrentaba por primera vez en un plató al tema de su separación.

TODO COMENZÓ DURANTE SU VIAJE A PARÍS

La noche empezaba fuerte con la confesión de Makoke de que su relación con Matamoros empezó a hacer aguas cuando, durante su famoso viaje de pedida a París, descubrió que Kiko estaba escribiéndose con una chica y este borró el mensaje, lo que desmebocó en una fuerte discusión que acabó cuando ella decidió irse a pasear sola por la ciudad del amor. Esa misma noche, volvieron a hablar del tema y el colaborador de Sálvame reconoció que llevaba meses hablando con una chica por Whatsapp, pero insistía en que era una cosa sin importancia, y Makoke le quiso creer. A su vuelta a Madrid, se separaron un tiempo porque, aunque ella le intentó perdonar, no pudo.

LOS EMAILS QUE ROMPIERON SU RELACIÓN DEFINITIVAMENTE

A pesar de este difícil episodio, la pareja acabó casándose, pero este verano, terminó por derrumbarse su matrimonio por unos emails que le llegaron a Makoke de la misma mujer de París. Estando con la hija que tienen en común, Anita Matamoros, la ex modelo empezó a recibir por error todos los correos electrónicos de Kiko y, leyéndolos, se dió cuenta de que esta mujer y el colaborador de Sálvame mantienen una relación de complicidad y encima él le había dejado 1.000 euros.

Además, en esos mismos emails descubrió que Kiko hablaba con su "amiga virtual" de la madre de Makoke. Aunque la ex presentadora del Telecupón no quiso entrar en más detalles sobre este asunto, confesaba que no era de la única persona de la que hablaban, "Veo conversaciones muy feas de gente que quiero mucho, y a Kiko le querían mucho".

Por si fuera poco, Jimmy Giménez Arnau reconocía que él le había servido de cómplice a Kiko en una infidelidad y que con la chica de París, con la que llevaba hablando 3 años, habían pasado cosas.

MAKOKE ESPIABA A KIKO MATAMOROS Y DESCUBRIÓ QUE ACUDÍA A "BARES DE LUCECITAS"

Aunque Makoke se empreñaba en intentar convencer a los allí presentes de que ella no era consciente de las múltiples y continuas infidelidades de Kiko, al parecer conocidas por todos los colaboradores del programa, acabó admitiendo que desconfiaba de su marido y que una noche, que no sabía dónde estaba Kiko, utilizó una app para averiguarlo y descubrió que estaba en un sitio de lucecitas, "Le espié y le localicé en un puticlub".

A pesar de sus celos, Makoke veía muy improbable que, su hasta hace unos meses marido, le pudiera ser infiel, "Pensaba que Kiko era una persona que era incapaz de tomarse una cerveza sin mi porque siempre íbamos juntos a todas partes", confesaba la ex concursante de Gran Hermano VIP 6.

