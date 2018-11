VÍDEO: ¿Cómo reaccionan los niños de ahora al escuchar a Queen por primera vez?

La película 'Bohemian Rhapsody', que relata la vida del líder de Queen, Freddie Mercury, está siendo todo un éxito en las salas de cine. Por lo tanto, es un buen momento para ver la reacción de los más pequeños de la casa ante la música de la mítica banda británica.

Y eso es lo que ha hecho la divertidísima serie Kids React en este vídeo. Canciones como Radio Ga Ga, Killer Queen, I want to break free, We will rock you o Bohemian Rhapsody son analizadas por los niños con reacciones que no te dejarán indiferente.