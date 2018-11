A David Bisbal se le va de las manos el 'culebrón' con su ex Elena Tablada

La Fundación Lucha Contra el Sida ha organizado la gala 'People in Red' donde se ha visto a David Bisbal muy enfadado por las declaraciones de su madre en Sálvame. María Ferré no dudó en defender a su hijo y responder a los ataques de Elena Tablada: "¡Qué lástima de mi hijo, madre mía! Con lo bueno que es y no lo dejan tranquilo".

El cantante ha contestado a un reportero que ha querido saber que le parece la intervención de su madre en el programa.

"Mira, sabéis que yo de mis asuntos personales no hablo pero tengo que decir una cosa muy importante. Habéis engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien. Eso no está bien y vosotros lo sabéis. Si tenéis madre y si tenéis familia sabéis que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música, como ya he dicho. ¿Lo entendéis? Mi madre se merece un respeto, ha recibido más de 100 llamadas perdidas y habéis conseguido lo que sabéis que no vais a conseguir de mí que es dar unas declaraciones. No es mi trabajo, yo no voy a ganar dinero en este sentido, se merece un respeto, nada más" respondía el almeriense que a pesar de su felicidad ante la llegada de un nuevo miembro a la familia, la mala relación que tiene con Elena Tablada, madre de su hija no hace más que mantenerlo en el candelero.

