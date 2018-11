La salmantina Susana Sánchez, elegida entre las 8 más guapas del mundo

La salmantina Susana Sánchez ha sido elegida entre las ocho mujeres más guapas del mundo en la 58 edición de la gala Miss Internacional que se celebró este jueves en Tokio (Japón). La joven de Garrido competía con otras 80 mujeres en Miss Internacional, el tercer concurso de belleza más veterano por detrás de Miss Mundo y Miss Universo.

En una extena gala de cinco horas en la que desfiló en ropa de baño, traje de flamenca y vestido de fiesta como representante de España, Susana Sánchez fue seleccionada en el top 15 y posteriormente en el top 8 junto a las misses de Japón, Rumanía, Ecuador, Colombia, Sudáfrica, Venezuela y Filipinas. Un momento en el que no pudo evitar emocionarse. Las ocho finalistas dieron un pequeño discurso en inglés ante el público y jurado y Susana Sánchez subrayó que nunca olvidará lo que ha aprendido y vivido en estas tres semanas de concentración en Japón. La salmantina mandó un mensaje: "Para conseguir las metas hay que trabajar duro, ser constante, confiar en uno mismo y nunca abandonar. Así se pueden conseguir tus metas y yo lo hice cuando me convertí en Miss Internacional España", señaló.

Posteriormente, Mariem Velazco, Miss Venezuela, amiga y compañera de habitación de Susana Sánchez durante toda la concentración en Japón, se alzó como la nueva reina de la belleza mundial.

"La experiencia vivida ha sido buenísima, para recordar toda la vida. Estoy muy contenta con el resultado y orgullosa por el trabajo que he hecho y lo que he coseguido. No me esperaba llegar tan lejos y para nada me siento perdedora por no haber llegado al top 5", afirma la salmantina en declaraciones a este periódico. Sobre la victoria de su amiga venezolana reconoce: "He llorado más por que haya ganado ella que si llego a ganar yo. Hemos conectado muy bien y nos llevamos genial".

(Vídeo de la gala con la intervención de Susana Sánchez en el minuto 2:44:53)