Del milagro a la lucha y el esfuerzo. La increíble historia de Manolo Vanegas

"Ya me pongo de pie, pero no me conformo con eso ni se trata solo de eso, ahora hay que saber caminar e intentar soltar los bastones, valerme por mí mismo a la hora de andar y no tener que necesitar a una persona que esté a mi lado siempre por si me caigo... Aún me falta mucho, pero ya es menos". Son palabras de Manolo Vanegas desde el centro de Parapléjicos de Toledo donde sigue la lucha de la nueva vida que emprendió el 16 de mayo cuando en el coso de Ledesma sufrió una voltereta mientras toreaba un toro a puerta cerrada que le produjo el desplazamiento de las vértebras C4 y C5 que le dejó sin movilidad en piernas y brazos, inerte en una cama primero y postrado en una silla de ruedas después. Su recuperación milagrosa tuvo otra feliz noticia el fin de semana cuando colgó en sus redes sociales una imagen en la que demostraba que había sido capaz de volver a ponerse y mantenerse en pie.

No interrumpe ni una sola sesión de rehabilitación, ejercicios ni la dinámica establecida de manera diaria en ese centro del miedo. Del drama de la inmovilidad. Todo gira en torno a la recuperación. En un alto de esa frenética jornada que se sucede días tras día en los que no hace ni una concesión, Manolo Vanegas atiende la llamada de LA GACETA. Son las cinco de la tarde. Hora taurina. "Soy consciente de que la fotografía ha causado una gran revuelo, son pasos que confirman la evolución y que alimentan tanto sacrificio", puntualiza el venezolano (Táchira; 18 de mayo de 1994), aunque él, que sufre su lesión y vence sus miedos a cada minuto es consciente de lo que le queda: "Aún no estoy como quiero, pero no me puedo quejar. Con lo que veo aquí todos los días no tengo derecho a quejarme. El ser humano no se conforma jamás y yo lucho por llegar al máximo", afirma Vanegas, quien revela su estado: "Estoy a un 60 ó 65% de como quiero", y reconoce la dureza del camino: "Hay semanas buenas, otras muy duras, las malas para mí no existen, porque gracias a Dios estoy aquí, puedo respirar e incluso hago cosas que muchos pensaron que jamás lograría".

La pregunta parece obligada, ¿Pensaba en conseguir tanto en tan poco tiempo? "Todos están sorprendidos, no es algo normal. Los médicos dicen que casos como el mío el que más había evolucionado era un 1% a la semana, en cambio yo tuve 1´5% diario al principio. También es verdad que ahora mismo estoy de pie, pero ahora la evolución ya va más lenta que al principio, pero sigo avanzando". Hasta donde está reconoce haber llegado por una medicina crucial que es su filosofía de vida: "La positividad de mi mente es clave. Crucial. No voy a descansar hasta conseguir mi meta, que no es otra que la de volver a torear". Ahora, ya nadie lo pone en duda.