Los mejores momentos de Los40 Music Awards 2018

Los nombres de los premiados de LOS40 Music Awards 2018, los mayores premios musicales de España y Latinoamérica, se dieron a conocer la noche de este viernes durante la vibrante gala del WiZink Center de Madrid, que reunió a artistas y celebrities nacionales e internacionales en un despliegue espectacular emitido en directo por televisión en España y en las principales redes sociales.

Los grandes triunfadores de la gala fueron Dua Lipa con tres galardones y Pablo Alborán con dos. Uno de los momentos más esperados de la noche fue la entrega de los premios especiales Golden Music Awards, que reconocen las trayectorias de grandes figuras de la música nacional e internacional, en este caso fueron para David Guetta, Luz Casal, David Bisbal y Melendi. 'El Patio', de Pablo López se alzó con el título de mejor Canción Nacional y se premió el 'fenómeno OT' con el galardón Artista Revelación del Año en categoría nacional a Aitana y Ana Guerra.

Pablo Alborán fue elegido Artista del Año, y también se llevó el Álbum del Año por 'Prometo'; mientras que el Videoclip del Año fue para Melendi por 'Déjala que baile'. En la categoría internacional, Dua Lipa se ha alzado con el mejor Artista Internacional del Año, Álbum Internacional del Año por 'Dua Lipa' y Canción Internacional del Año por 'New Rules'. Tom Walker con el Artista Revelación Internacional del Año y David Guetta con el Videoclip.

Internacional del Año por 'Flames'. Además, Morat se lleva el Artista Latino del Año, y Dani Martín con su gira 'Grandes Éxitos y Pequeños Desastres', la Gira del Año. Por último, en la categoría de mejor Canción LOS40 Global Show, votada por los oyentes y usuarios de LOS40, ha salido elegida 'Me Niego', de Reik, Ozuna & Wisin.



Un show lleno de emoción que nos dejó grandes momentos

El arranque de la gala fue espectacular de la mano de David Guetta. Una de las grandes sorpresas de la noche fue Rosalía con su tema 'Malamente' y la actuación conjunta de Dua Lipa con Pablo Alborán. El WiZink Center se vino arriba cuando Rosalía entregó a la artista británica el premio mejor Artista o Grupo Internacional del Año. También David Bisbal emocionó con sus grandes éxitos y no faltaron los guiños musicales entre Aitana y Ana Guerra. Sin olvidar la cerrada ovación que recibió Pablo López cuando interpretó su premiada 'El Patio' y a Melendi que movió a todo el recinto al ritmo de 'Déjala que baile'. Y la consagrada artista Luz Casal se mostró muy emocionada al recibir el Golden Music Awards.



Tony Aguilar, locutor de 'Del 40 al 1', ejerció de maestro de ceremonias, acompañado de Cristina Boscá y Dani Moreno 'El Gallo', presentadores del morning show de LOS40 '¡Anda ya!'. El toque de humor lo puso el locutor de la Cadena SER, David Broncano, que hizo reír a los 13.000 espectadores y a los rostros más conocidos del mundo de la música, el entretenimiento y la cultura que se dieron cita en el concierto como Lara Álvarez, Raquel Sánchez Silva, Brays Efe, Juana, Lorena Castell. Álvaro Rico, Lydia Bosch, Carmen Jordá e Irene Montalá, entre otros.

El baile de David Bisbal con la sintonía de 'Farmacia de Guardia' y el que también hizo Dani Martín o las imágenes de Barei luciendo su embarazo fueron otros de los momentos especiales de la noche.

Alarma en las farmacias: faltan medicinas de uso habitual

Sacyl deja a Hematología con una plantilla precaria a pesar de dedicarle piropos

Qué hacer en Salamanca este fin de semana