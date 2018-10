Los problemas de Miguel Bosé

El pasado miércoles 17 de octubre, el escultor Nacho Palau, quien fuera la pareja de Bosé durante 26 años, emitió un comunicado a través de su bufete de abogados para confirmar su ruptura y asegurar que emprenderá acciones legales contra el cantante para "la defensa y protección de sus intereses y, fundamentalmente, los de sus hijos menores". El cantante no se ha pronunciado hasta el momento sobre la custodia de sus hijos.

Y es que, al parecer, de los cuatro hijos de Miguel Bosé, dos continúan en México con el cantante y los otros dos se han trasladado a Valencia con Palau. Cabe recordar que, pese a haber sido criados juntos, los dos pares de hijos gemelos fueron concebidos en procesos de maternidad subrogada diferentes.

El artista siempre esquivo con la prensa, aprovecha su nueva vida por tierras aztecas para alejarse del foco mediático e intentar vivir lo más tranquilo posible este escándalo del que se ha visto salpicado en las últimas semanas.



Bosé ha colgado varias imágenes de su asistencia en el Gran Premio de Fórmula 1 de México donde se le ve posando sonriente junto al periodista Joaquín López-Dóriga y los cantantes Sasha Söko y Manuel Mijares.

A pesar de la imagen de normalidad que pretende transmitir Bosé, según su entorno cercano este se encontraría 'hundido' ante la 'traición' del que fuera su pareja sentimental. Mientras que su ex ya podría haber presentado la demanda en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, Bosé ha puesto el caso en manos de un bufete de abogados mexicano. Según aseguran varios medios mexicanos, el intérprete de 'Amante bandido' estaría negociando romper su silencio por medio de una entrevista que emitirá la cadena Televisa.

Si esto fuera poco, la polémica ha salpicado al cantante desde el plató de Sálvame, donde el suspicaz colaborador Kiko Hernández ha tenido que salir al paso de los rumores que le relacionan con Miguel Bosé.

Lydia Lozano fue la culpable de destapar la cercanía entre el cantante y el colaborador al contar que se conocieron en un concierto de Dani Martín en Las Ventas y según Lozano, el cantante estaba pendiente de Kiko y preguntaba continuamente: "¿Dónde está Kiko?, ¡Qué simpático! ¿Dónde está?".

"Yo me di cuenta, no hacía falta que me lo dijera Lydia, me parece un gran profesional pero no tengo esa admiración que tenía Marta, yo vi que estaba muy pendiente de qué hacía y dónde estaba, me alejé y me fui con otra gente", ha puntualizado Kiko en un intento de cerrar filas en torno a esta polémica.

