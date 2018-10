La divertida confusión de Alba Flores que se ha hecho viral

Este jueves tuvieron lugar varios estrenos de cine español en la capital. Un gran momento donde se dan cita el elenco de actores que protagonizan las novedades de la cartelera junto a compañeros de la industria que acuden para apoyar las novedades cinematográficas de la temporada y aprovechar algunos flashes para su propia promoción. El glamour, los nervios, las agendas tan apretadas de algunos de los actores pueden llegar a ofrecernos momentos chispeantes sobre las alfombras de la premier. Como el que vivió este jueves la actriz Alba Flores cuando fue entrevistada por un periodista para intercambiar impresiones sobre la película de Mario Casas. La sorpresa que se llevó la nieta de Lola Flores cuando creía encontrarse en la premier de su amiga Najwa Nimri, compañera de reparto de 'Vis a Vis' y le preguntaron por el filme de Mario Casas, en el que se encontraba en ese momento.

Así reaccionó la actriz cuando le preguntaron por el estreno de 'El fotógrafo de Mauthausen' protagonizada por Mario Casas."Tengo muchas, muchas ganas. Estaba con Najwa codo con codo cuando la estaba grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla así que tengo mucha expectación" comentaba Alba Flores.

Los periodistas quisieron reconducir la conversación pero la protagonista de 'La Casa de Papel' continuaba: "¿De Mario? Te refieres a Carlos (Vermut, director de Quién te cantará), ¿No?" En ese momento se percató de que algo estaba fallando.

Ante la confusión de la intérprete, los reporteros le aclararon que se encontraba en la premier de 'El fotógrafo de Mauthausen' y no en el estreno de 'Quién te cantará' de su amiga Najwa Nimri.

"No me lo puedo creer€ ¡estoy flipando! Vale, vale€ lo que me acaba de pasar€" fueron las palabras de una incrédula Alba, que no podía disimular su cara de asombro mientras se alejaba de los micrófonos con una sonrisa.

