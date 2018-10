A Paula Echevarría le vuelven a llover las críticas por un chiste sobre homosexuales

La actriz Paula Echevarría ha vuelto a acaparar toda la atención en redes sociales por un chiste sobre homosexuales. Con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram, la influencer ha recibido numerosas críticas durante este miércoles por unas historias publicadas en la red social.



"No confíes en nadie porque, cuando menos te lo esperas, maricón el que lo lea", todo ha comenzado con una historia con esta frase que la actriz ha publicado este miércoles. A sabiendas de la que le iba a caer encima, ha intentado rectificar en su siguiente publicación: "Antes de que salga algún ofendido... Adoro a los gays, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo".



Pero la cosa no ha acabado ahí, la actriz ha compartido una tercera historia queriendo hacer un chiste en la que se podía leer: "Por si acaso pido también perdón al plomo..". Numerosos usuarios de Instagram y Twitter han despertado y han empezado a compartir las historias de la ex mujer de Bustamante plagadas de críticas por sus comentarios. Pero no todo eran críticas, ya que muchos seguidores de la actriz la han defendido en comentarios de su Instagram.





NOVEDADES|||| HA LIMITADO LOS COMENTARIOS Y SE QUEJAN DE LA CENSURA DE SU CHISTE HOMOFOBO pic.twitter.com/lHlhMwPcTq — Aran ???? (@morleyearp) 24 de octubre de 2018

Adiós a la limitación de 80 en la Autovía de la Plata

La Audiencia de Salamanca enmienda la plana al Supremo en el impuesto de las hipotecas

La Plaza Mayor, "okupada" y deslucida en uno de los puentes más turísticos del año

La polémica no ha terminado ahí. Poco después las publicaciones en las historias desaparecieron misteriosamente y la actriz se ha quejado de que la aplicación ha retirado el comentario:. No es la primera vez que Paula causa polémica en redes sociales. Un desafortunado comentario sobre los gitanos provocó un rifirrafe entre ella y el bailarín Joaquín Cortés el pasado julio por el que fue acusada de racista.