La batalla dialéctica entre Suso y Miriam en Gran Hermano VIP incendia las redes sociales

Un momentazo protagonizado por Suso, el concursantes más incendiario de la casa de Gran Hermano VIP y la polémica concursante, Miriam crean un revuelo en las redes sociales.

En un intento de poner a Suso en orden por no realizar las labores en la casa Miriam le llamó 'haragán' a lo que el concursante indignado contestó: "¡Como me meta con tu físico, no habrá psicólogo que tú puedas pagar!". Esta respuesta evidencia que Suso no sabía el significado del calificativo que le había puesto su compañera.

