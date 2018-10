Ana Rosa Quintana confiesa que sufrió un cáncer de mama

Ana Rosa Quintana ha querido hacer una confesión muy importante en este 19 de octubre. La presentadora ha querido revelar en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama que ella también sufrió esta enfermedad hace ocho años. "Os voy a contar una cosa que no he hecho nunca. Por distintos motivos no lo conté, pero creo que es importante que hoy lo cuente", comenzaba la periodista.

Tras la emisión de un reportaje donde cinco mujeres narraban su experiencia en la lucha contra esta enfermedad, Ana Rosa explicaba: "Hace ocho años, cuando yo estaba haciendo este programa, tuve un tumor de mama. En julio me lo diagnosticaron, era el año 2010 y yo empezaba mis vacaciones. Me operaron el 2 de agosto y tengo que decir que era un cáncer de mama in situ de grado 1, prácticamente nada porque no necesité quimioterapia".

Un relato que continuaba con "yo venía aquí todo los días, hacía el programa y luego me iba a la radioterapia y al día siguiente volvía, no cogí ni un día de baja", además respondía a la pregunta de por qué no lo contó en su momento: "Bueno yo sé por qué no lo conté, tenía dos niños de 6 años y no quería que se asustaran. Y no lo conté porque mi madre vivía, ya era muy mayor y me prometí que no lo diría hasta que mi madre no estuviera... y creo que ha llegado el momento".

ANA ROSA QUINTANA: "LO PASAMOS MUY MAL MI MARIDO Y YO"

Además, Ana Rosa ha querido explicar cómo descubrió este tumor: "Hay que decirlo, yo no me hubiera enterado nunca de que tenía un tumor porque en el sitio dónde estaba no hubiera aparecido de hecho, fue en una mamografía, en una revisión. Por eso es muy importante, sobre todo en mujeres de más de 50 años, que se hagan las revisiones y que vean ustedes que la vida sigue. Yo no puedo decir ha sido una oportunidad, pues en su momento fue un disgusto, lo pasamos muy mal mi marido y yo, teníamos a los niños muy pequeños. Yo estaba muy preocupada y decía '¡Ay Dios mío, ¿qué va a pasar?', pero luego el pronóstico fue el mejor posible para un tumor de mama y decidí que eso no existía en mi vida. No cogí baja, Joaquín estaba sentado a mi lado y no sabía que después de terminar el programa yo me marchaba a darme la radio. Unos médicos maravillosos, lo hice todo en España, una parte por la Seguridad Social después la radio no...".

Y para finalizar ha querido lanzar un mensaje de apoyo a todas las mujeres que lo padecen: "Yo animo a todas la mujeres primero a que se hagan las revisiones; y segundo, que no tengan miedo, que los médicos en España son maravillosos, que los cánceres de mama tienen cada día mejor pronóstico, que sigamos con nuestra vida y nuestra vida es trabajar, ser madre, vivir [...] Esto, tal y cómo es nuestro mundo, cualquiera de nosotros en algún momento de su vida va a poder tener algún tipo de cáncer, es una enfermedad más Y por favor, no vuelvan a titular ni a decir cuando una cosa es negativa 'esto es un cáncer de', no el cáncer es una enfermedad más que tenemos especialmente de mamá las mujeres, que nos tenemos que ayudar unas a otras. Así que, estoy a disposición de la mujer que quieran saber más".