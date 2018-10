Alejandro Marcos: 'La novedad y la distinción son mis mejores armas'

"La ilusión y la distinción son mis mejores armas. Este año he hecho cosas importantes, el triunfo de Santander, luchar contra una lesión delicada e inoportuna y una operación en el peor momento del año... Después recuperarme en un mes y diez días. En esos trances he podido demostrar la voluntad que tengo para sacrificarme y crecerme ante la adversidad. He podido mostrarme y ofrecer mi concepto y mi manera de interpretar y sentir el toreo. Esa es mi carta de presentación".

Son los argumentos de Alejandro Marcos (La Fuente de San Esteban, 3 de abril de 1994) en su segunda temporada de alternativa y justo en el momento en el que inicia su aventura de encontrar nuevo mentor, tras romper su relación profesional el pasado martes con Jorge Manrique, con quien cerró apenas cuatro contratos.

Cree que es el momento de dar un nuevo giro en su carrera sin la necesidad de caer en lamentaciones: "Lo que he toreado, mi concepto y forma de expresarme ha servido siempre para estar en el boca a boca de los aficionados. Ese reconocimiento lo he tenido y es lo que me hace seguir en mi lucha y empeño". Su ausencia en Salamanca —donde el año pasado cortó una oreja— y Valladolid —donde su ya ex apoderado es gerente— puede que fueran determinantes para dar el nuevo giró en el timón de la persona que dirija su barco en 2019: "Esas ausencias duelen pero es cierto que a Manrique no le puedo echar nada en cara, se que ha llamado, que ha trabajado para que allí estuviera pero no nos tuvieron en cuenta...".

En los últimos siete días no ha sonado el teléfono y ahora se plantea la duda en la dirección de la flecha. ¿Es Alejandro Marcos quien llama a los apoderados o es un apoderado quien se fija en Alejandro Marcos? "Tengo claro que voy a hablar con todo el mundo que venga, me gustaría tener una persona que se preocupe por mí. No un mercantilista. Al final, la decisión será mía".

Pese a ese frenazo que sufrió en 2018, Alejandro Marcos desempolva sus buenas sensaciones: "Pese a torear poco, he notado gran evolución, y me siento con más afición que nunca. Noto mejoría con la espada... Este año es cuando de verdad he sido feliz toreando, y todas las tardes he ido a la plaza como si fuera la penúltima, porque me apetecía torear como jamás había sentido". Y también, el torero, pone sobre la mesa el cambio de actitud y lo que ha hecho distinto este curso: "Antes toreando más se me intuían más cosas y este año toreando menos se me ha visto más y mejor que antes. Gracias a la afición que tengo, me levanto todos los días pensando en el toreo. En otras épocas toreaba más pero no estaba tan metido, no llegaban los resultados. Ahora me siento capaz de todo". Ese todo implica el reto de asumir ya cualquier plaza.

Y ahí entra la clave de todo, Madrid: "Me encuentro preparado, las dificultades tras lesión y torear poco me han reafirmado en que estoy preparado para ir a Madrid y a todos los sitios". Es una declaración de intenciones que surge tras un año clave en el que el olvido le ayudó a madurar y evolucionar. En el momento más crítico surgió la llamada de Morante, que le acogió en su casa de La Puebla cuando el nubarrón de la lesión de codo se cernía sobre su cabeza: "Estar en su casa y hablar con él, me motivaba, me ilusionaba y me hacía crecerme ante la adversidad. Él me dio un impulso en el ánimo tremendo en un momento de dudas, él me las despejaba. Solo de verme allí cerca de él me hacía cada noche irme a la cama pensando que al día siguiente iba a estar mejor. Estaba en casa de quien para mí es Dios; y tener la opción de poder contarle mi mejoría cada día era mi mayor motivación e impulso. Le estaré siempre agradecido".

A lo mejor ese tampoco era mal apoderado... El silencio y las risas se mezclan en Alejandro Marcos: "Él es una grandiosa figura del toreo...", concluye.

