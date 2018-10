Cuba, un nombre sinónimo de bravura que llega a Zaragoza

O es reata nueva en los libros ganaderos que se custodian en la finca de El Puerto de la Calderilla, pero nunca había aparecido con tanta contundencia en los escenarios estelares del curso: ¡Cuba! Apareció como un resorte en 2018. Un toro de este nombre fue una de las claves de San Isidro y otro se llevó el premio Carriquiri, que distingue al más bravo de San Fermín. La familia de los Cuba se lanzó a lo grande tras consagrarse como uno de los nombres más bravos del año en Madrid y en Pamplona.

Dos toros más de esta reata quedan en el campo, aunque ya con destino fijo e inminente: Zaragoza. Dos Cuba han viajado rumbo a la Feria de El Pilar, para dos de las tardes clave del coso de La Misericordia. Este viernes se lidia uno, número 134, en el encierro que estoquearán Ponce, Urdiales y Perera; y otro, el 148, saltará este sábado 13 en la encerrona prevista con El Juli como único y gran protagonista ante astados de seis divisas. Una es El Puerto y ahí entrará en juego un nuevo Cuba. Los cuatro, los dos del premio y los dos que aún no han desvelado su misterio, son hijos de uno de los sementales estrella de la casa, Cigarrero: "Es un toro que nos lo está dando muy bueno. Es de pura procedencia Lisardo; salen muy en las hechuras de esa línea. Son los primeros productos que le estamos viendo en la plaza. Hemos visto erales, eralas... pero llegar a cosos de esta responsabilidad, de tanta exigencia, que embistan de la manera tan extraordinaria, hasta que no realizas la prueba definitiva de la plaza y no contrastas con lo que has visto en las tientas no puedes esperar algo así. La plaza es la que marca las claves de una familia como esta", puntualiza José Juan Fraile, ganadero del Puerto.

Además, analiza y valora aquellos dos astados galardonados en Madrid y Pamplona: "Fueron similares en cuanto a fijeza, entrega, bravura, la manera de empujar la muleta, de reducir las embestidas, la fijeza... Tuvieron muchas virtudes, fueron dos grandes toros con muchas similitudes, que se nota y demuestran que el padre, en este caso Cigarrero, aporta ese tipo de embestida que estamos buscando". Sobre la eterna discusión de quien aporta más si la vaca madre o el semental en las descendencias, el ganadero del Puerto matiza: "Siempre es al 50%, hay sementales que te dan una gran regularidad y fijan los caracteres como este".

La reata de los Cuba se remonta en El Puerto de San Lorenzo a finales de los años 70. En concreto, a la camada de 1976, año del nacimiento de una vaca llamada Cubana, de origen Lisardo. Ahí nació todo y llega hasta nuestros días con los últimos dos toros estelares que expresaron su bravura en plena primavera en Las Ventas y recién estrenado el verano en Pamplona. José Juan Fraile desempolva su historia: "Es una familia que no ha sido numerosa pero ha tenido gran regularidad, siempre hemos tirado de ella y nos ha dado muy buenas cosas; hemos ´quemado´ bastantes becerros en busca de sementales...".

Aquella primera Cubanosa no tuvo demasiadas crías, prosigue José Juan Fraile, y de aquella descendencia apenas salieron machos. La excepción fue un Cubanito, que llegó a ser un gran semental, pero cuando tenía cinco años, le partieron una pata y se frustró. Aún así los Cubas acumulan más de 40 años de historia en El Puerto, donde se asienta parte de la bravura de la casa que este año ha explotado con una sabrosa ración. Ahora todas las miradas se centran en los dos que saltarán el viernes y el sábado al coso de La Misericordia. Toda la presión recae sobre ellos y también