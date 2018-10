El novillero Alejandro Mora habla tras su grave cornada en Zaragoza: "Cuando vuelva me pondré en el mismo sitio"

Alejandro Mora ya torea su dolor en la habitación de la Clínica Quirón de Zaragoza en la que se encuentra bajo la supervisión del eminente doctor Valcarreres desde que el viernes día 5 Cupletero le infirió una grave cornada en el muslo izquierdo en su debut en el coso de La Misericordia la tarde que se estrenaba la Feria del Pilar. Cuatro días después sorprende el torrente de voz y el ánimo del torero extremeño, criado y forjado bajo la tutela de José Ignacio Sánchez en la Escuela taurina de Salamanca.

Desprende optimismo y orgullo de que llegara el percance en una plaza de tan importante relevancia y, sobre todo, porque llegó por apostar, por no volver la cara y por tratar de imponerse a la nula condición del utrero de Los Maños: "Desde el principio sabía que no me lo iba a poner fácil. Ya me había avisado una vez. A partir del tercer muletazo se acostaba y venía por dentro; pero también era consciente de que hay un momento en el que había que tirar la moneda. Si estoy aquí es para darlo todo. Vi ese momento y aposté. Me quedé asentado, toqué, no rectifiqué y fue cuando me soltó el derrote y me echó mano; pero me fui herido a la enfermería orgulloso de no haber dudado en ningún momento", confiesa Alejandro Mora desde la cama de la habitación en la que se recupera de aquella grave cornada de la que fue operado, durante más de dos horas, en la propia enfermería del coso y cuyo parte es estremecedor: "Herida por asta de toro a nivel del triángulo de Scarpa del muslo izquierdo, con orificio de entrada de 4 cms. y cinco trayectorias separadas en dos planos por el músculo sartorio. Las situadas en el plano más anterior miden 15 cms. la inferior, 10 la superior y 20 la superoexterna. La inferior, tras romper la vena safena interna, sigue el borde del músculo sartorio desgarrando fibras del cuádriceps y produciendo profusa hemorragia; la superior alcanza la arcada crural y la superoexterna llega hasta la inserción del músculo tensor de la fascia lata". Escalofriante.

El doctor Valcarreres supervisa la herida de manera diaria, el martes por la mañana le retiró un drenaje y también el gotero, aunque el torero tendrá que seguir varios días más en la Clínica. Es probable que reciba el alta hospitalaria el sábado día 13. Desde el estes lunes ya se ha puesto en pie y ha comenzado a caminar. Le ha faltado tiempo para esbozar algún natural al viento. Alejandro Mora es de los que sienten y paladean el toreo.