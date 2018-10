Víctor Elías, el actor que encarnó a Guille en 'Los Serrano', se casa

Víctor Elías, muy conocido por su papel de Guille en la mítica serie de Televisión 'Los Serrrano' anuncia que se casa con María Torrejón.



La noticia la compartía acompañada de una imagen en la que se le ve abrazando a su novia mientras ella muy sonriente luce el anillo. A la foto le acompaña el texto "And She Said Yes!!! TE AMO".





El actor de 'Los Serrano' no ha sido el único en compartir novedades sobre su vida personal. Hace unos días su compañera de reparto en la serie,, anunciaba que espera una niña con el actor