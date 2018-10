Cepeda deja Twitter por culpa de los sándwiches y el veganismo

Luis Cepeda ha dicho basta. El 'triunfito' ha generado muchas polémicas desde que saltó a la fama en 'Operación triunfo 17' y junto a ellas una corriente de odio en redes sociales debido a la que ha decidido "dejar Twitter por un tiempo". Todo lo que publica en sus redes crea un debate nacional y muchos insultos, que muchas veces rozan el acoso. El cantante cuenta con miles de fans, pero las críticas han llegado esta última vez hasta tal punto que Cepeda ha decidido abandonar la red social.





Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira ??