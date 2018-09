Sergio Ramos la vuelve a 'liar' en redes con su vestimenta

Sergio Ramos y Pilar Rubio han puesto rumbo a Londres para acudir a la gran fiesta los premio FIFA The Best, que se celebra este 24 de septiembre en el Royal Festival Hall.



Como cada año veremos una gran gala del deporte y como no una red carpet de estilismos de los futbolistas y sus tan consabidas WAG, como comúnmente se denominan a las parejas de los astros del fútbol, Wives and Girlfriends. Ni Cristiano Ronaldo ni Messi acuden pero el capitán del Madrid sí, y si mucho nos podrían sorprender los Ramos Rubio vestidos de gala, mucho lo han hecho ya de camino a Londres.



Y es que el capitán del equipo merengue ha subido imágenes a su Instagram vistiendo una camisa de 895 euros a la que no le falta ni un perejil... Cuadros en azul y rojo, print tartan además de en rojo y en azul, en blanco y negro, print animal, un leopardo, la espalda simulando un telón de un teatro de colores, rombos en blanco y negro tipo arlequín y unos dibujos muy característicos de quien firma la camisa, Versace.





La prenda presenta una mezcla de los estampados de esta temporada y que traducido por Versace esto quiere decir: El masculino estampado Tartan se combina con el espectacular estampado Sipario y el estampado Signature Wild, que presenta un estilo muy desinhibido. Esta es la mezcla de elementos que define la subcultura, la quintaesencia de la individualidad totalmente liberada.No es la primera vez que Sergio Ramos agita las redes con su vestimenta. El futbolista se ha hecho viral en numerosas ocasiones por su 'outfit', comentado en redes sociales durante días. A continuación, una recopilación de los 'looks' más comentados del capitán del Real Madrid.