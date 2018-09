Julián Contreras padre e hijo, desahuciados por impago

El momento que temían ha llegado. Julián Contreras Ordóñez y su padre Julián Contreras han sido desahuciados de las dos viviendas en las que vivían por no pagar el alquiler.

Hace tres años la deuda de padre e hijo era ya de casi 28.000 euros. Corría el año 2015 cuando tuvieron el primer amago de desahucio pero se libraron entonces. Esta vez sin embargo una orden judicial les echaba de su casa el pasado viernes.

El joven, salió de la vivienda y acudió a un banco de donde salió con un papel en la mano y, aunque no quiso dar más datos sobre la delicada situación que están viviendo sí pidió respeto "no es un buen momento para mí. Respetad este momento porque no es fácil y son momentos muy duros".

Desde que falleció su madre, Carmina Ordóñez en 2004, la vida de Julián Contreras jr no ha sido fácil. A la ausencia de su madre se unió el recuerdo de las situaciones que vivió con ella poco adecuadas para un niño de su edad y la ruptura de relaciones con sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera a raíz de unas declaraciones realizadas por él tras la boda de Cayetano y Eva González que no sentaron nada bien a los Rivera.

Las casualidades de la vida hacen que el desahucio se produzca justo cuando el joven acaba de fichar como colaborador del programa Corazón de Anne Igartiburu y en el que coincide con su cuñada Lourdes Montes.

Los sediciosos vuelven a la carga. Convocan una marcha el 1-O para reclamar la república

Tebas planta cara a la federación y confirma que el partido en Miami "sigue adelante"

Los dueños de solares de la provincia obligados a limpiarlos para evitar fuegos