Carmen Borrego ingresa para operarse la papada

Carmen Borrego ha ingresado a primera hora de este miércoles para someterse a una operación de cirugía estética. Aunque la hija de María Teresa Campos se había mostrado reticente a pasar por el quirófano, finalmente se ha decidido a dar este paso tan importante.

Bastante malhumorada, Carmen entraba al recinto médico con pocas ganas de hablar con los medios. En estas imágenes en primicia se la puede ver sola y sin la compañía de su marido, José Carlos Bernal.

Y es que la hermana de Terelu Campos tiene que estar bastante nerviosa pues como desveló en la última entrega de Las Campos, esto de operarse no le hacía una especial ilusión: "A mí no me seda nadie".

Tras someterse a una lipoescultura y liposucción de cuello y barbilla, Carmen Borrego deberá guardar reposo y lucir una faja que ya se ha probado en su reality: "Yo no puedo salir a la calle hasta que no me quite la faja porque puedo ser el hazmerreír de todo mi alrededor". Aunque en el programa pareciese que no estaba muy convencida, la pequeña del clan ha decidido lanzarse a la piscina y apostar por el bisturí.

Minutos más tarde llegaban por separado su madre y su hermana Terelu. Ambas han querido estar junto a Carmen en estos momentos previos, tranquilizándola y asesorándola antes de pasar por el quirófano.