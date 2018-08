Pilar Rubio desencadena un debate en redes al sumergir a su bebé en el agua

Pilar Rubio está hecha toda una madraza y es que al haber dado a luz en tres ocasiones cuenta con una gran experiencia en la maternidad que no duda en compartir con todos sus seguidores. Sobre todo desde que nació su hijo Alejandro la televisiva comparte por Instagram algunos truquitos y avances de su pequeño pero en esta ocasión ha provocado un arduo debate en redes por una polémica práctica que no ha gustado a mucha gente.



En su último post, la colaboradora de El Hormiguero ha compartido una las primeras inmersiones en el agua de su pequeño Alejandro que nació el 25 de marzo de este año: "Antes de sus primeras inmersiones, cuento hasta tres y le soplo un poco en la cara".



Y como viene siendo habitual en su Instagram cuando muestra algo diferente, la publicación se ha llenado de comentarios y críticas dando lugar a un debate improvisado entre los followers de la prometida de Sergio Ramos. Entre los casi mil comentarios muchos son de personas que se oponen a esta técnica asegurando que le supondrá un trauma para el bebé o que no se encuentra cómodo: "¿Qué será lo próximo? ¿Bucear con tiburones? Ay Pili...", "Pues el niño no se ve pasándolo nada bien, está temblando". Otros tantos seguidores apoyaban esta técnica asegurando los beneficios que se obtienen y comentando sus propias experiencias.



Pero sin duda alguna, los comentarios más repetidos eran de quienes desconocían esta técnica y por ello vamos a explicar brevemente en qué consiste y qué beneficios puede tener para nuestro recién nacido. Estas inmersiones en agua en los bebés reciben el nombre de matronatación. Esta actividad fortalece el sistema inmunológico, mejora la psicomotricidad, ayuda al sistema cardiorespiratorio, aumenta su coeficiente y ayuda al bebé a relajarse.



Lo más importante como ha asegurado la propia Pilar es aprender a realizar correctamente esta técina y para las primerizas... "si nunca habéis realizado esta técnica, os recomiendo que la hagáis bajo supervisión de un profesional", recomienda Pilar.