Shaila Dúrcal habla sobre el trágico accidente que le llevó a perder parte de su dedo

Shaila Dúrcal está atravesando unos momentos muy complicados. La cantante ha vuelto a subirse al escenario tras el trágico accidente que le llevó a perder parte de un dedo, y lo ha hecho en Los Ángeles, con más Ganas y fuerza que nunca, mostrando una venda en la mano derecha.

La cantante ha hablado sobre este trágico accidente en una entrevista concedida a Televisa Espectáculos, donde ha querido desvelar qué le llevo a hacer la noticia pública en redes sociales y cómo se siente en estos difíciles momentos: "Necesitaba el impulso de mi gente, de mi público, que quieras o no todos los días están ahí. Las redes sociales son una gran bendición porque puedes leer a tantísima gente en diferentes países, tantísimos compañeros... Me hacía falta expresar lo que sentía, era un momento muy difícil pero así me salió... Mucha gente de mi entorno se enteró así, porque no sabía a quién llamar. Fue un momento súper transparente mío para contar lo que había pasado".

Con una sonrisa, Shaila Dúrcal ha asegurado sentirse bien y que todo esto le ha servido como aprendizaje en su vida: "Estoy bien, ahora me lo tomo con ese positivismo que siempre me ha caracterizado. Es importante ver el lado positivo, ver el aprendizaje que te deja y poder apoyar a gente que tienen que pasar por situaciones similares".

Sin embargo, la cantante no ha querido desvelar más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos, alegando que "Es irrelevante. El momento es algo que tengo que procesar y ya veremos más adelante... La cosa es que pasó, y pasó. Hay que seguir adelante". Lo que sí ha contado es que no ha perdido el dedo entero, sino a partir de la uña: "Toda la uña. Desde la uña pero no he perdido el hueso, por lo que voy a tener toda la movilidad y bien, estoy bien"

Para Shaila, esto ha supuesto "un antes y después" en su vida "pero para bien, porque aprendes" y agradece a Dios el haber salido adelante porque tenía muchas ilusiones profesionales que cumplir.