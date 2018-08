Jesulín carga contra los antitaurinos: "No quiero perder el tiempo con ellos. Son cuadriculados y dicen barbaridades"

Faltan solo 9 días para que Jesulín de Ubrique se vista de nuevo de luces. El torero volverá a los ruedos el próximo domingo 19 de agosto en la plaza de toros de Cuenca. Acompañado por Cayetano Rivera y Juan José Padilla, el diestro firmará el que será su retorno y su adiós pues no se plantea volver a torear hasta el 2020, año en el que se cumplan 30 años de su alternativa.

Así lo ha explicado a la revista Corazón TVE en una entrevista exclusiva con la periodista Beatriz Cortázar. Seguro de la decisión que tomó hace meses, Jesús vuelve a insistir en que no busca dinero ni fama: "Si fuera una cuestión económica, de la misma manera que he aceptado esta corrida habría ido a muchas otras. Incluso en América. Y no lo voy a hacer. Me niego en rotundo. Esto es un día y se acabó", y añade: "Esto es una suma de cosas personales, un reto a fin de cuentas. Ha sido una decisión muy meditada, pero no es con idea de seguir en los ruedos, porque para eso he tenido tiempo. Esto es diferente".

Una determinación que tuvo y que no compartió con los suyos hasta que ya fue un hecho: "Lo anuncié cuando ya estaba dado el paso y era la manera de evitar que me lo quitaran de la cabeza. Te aseguro que mi familia jamás me ha dado un problema en ese aspecto. Ni cuando me he querido ir, que lo han aceptado de maravilla, ni a mi vuelta, que también tuve apoyo incondicional".

JESULÍN: "PASAMOS UNA MALA RACHA COMO LE PUEDE OCURRIR A CUALQUIER MATRIMONIO"

Su familia es su pilar fundamental, por eso cuenta con ellos en este día tan importante aunque no descarta que María José Campanario no acuda a la plaza: "María José no suele ir. El resto será una decisión suya: tienen su palco por si quieren acudir".

Recuperada la armonía familiar después de una racha mala, Jesús explica que su mujer ya está recuperada de los últimos episodios de fibromialgia que ha tenido: "Se encuentra mucho mejor y esperemos, que, en breve, pueda retomar su trabajo, su vida normal y que vuelva a ejercer su profesión de odontóloga que tanto esfuerzo le ha costado conseguir. Pasamos una mala racha, como le puede ocurrir a cualquier matrimonio". Y es que a pesar de la tormenta, la pareja celebra cada año de casados como si fuera el primero: "Hemos celebrado nuestro aniversario de casados de 16 años que, aunque suena a mucho, para nosotros es como estar empezando".

Sin querer hablar nada de su hija mayor, Jesús Janeiro sí ha querido responder a las críticas de los antitaurinos: "Nunca he querido perder el tiempo en querer explicarle a un antitaurino cómo es esto, porque veo que son cuadriculados y no dan ninguna opción. Luego lees las barbaridades que sueltan cada vez que hay una desgracia".

Y sobre su pasado, Jesulín lo tiene claro, él no se arrepiente de nada porque "lo que he hecho ha sido queriendo, con acierto o sin él, ya que todos nos equivocamos, pero es imposible arrepentirse".