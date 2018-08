Alba Carrillo carga una vez más contra Fonsi Nieto: "Se ha encargado de destruir mi relación"

Alba Carrillo confirmó este miércoles lo que ya era un secreto a voces: su relación con David Vallespín era ya historia. La modelo y el ingeniero han decidido poner punto y final a su amor después de dos años juntos.

La ex de Fonsi Nieto confesaba en la revista SEMANA que volvía a estar soltera y señalaba al padre de su hijo como el único culpable de este fracaso amoroso: "El detonante de la ruptura fue la demanda que me llegó a principios de julio, cuando David estaba preparando la mudanza para venirse a vivir conmigo".

Unas acusaciones que dejaban clara la mala relación de la modelo con Fonsi Nieto: "Cada vez que Fonsi me manda una demanda me afecta mucho psicológicamente y económicamente también". Aún así, Kiko Hernández ha querido destapar en Sálvame los 'otros' motivos que habrían llevado a Alba a romper con su novio: "Los padres de ella han vuelto a dinamitar la relación".

Y es que según Hernández, Lucía Pariente y su marido se habrían entrometido de nuevo en la relación sentimental de su hija: "No sé qué pasa con Alba pero todas sus relaciones están abocadas al fracaso". Una hipótesis que ya dejaba entrever la propia Lucía en estas declaraciones exclusivas a Europa Press: "Las relaciones se ven al tiempo. Y la patita la enseñamos cuando la enseñamos, mientras tanto, ¿a quién se le puede poner una pega? A todos los que has mencionado, gracias por venir, pero la patita la enseñaron. Pues a esperar. Que no enseña la patita, pues qué bien, que la enseña pues ya está".

ALBA CARRILLO SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Por su parte, Alba sigue centrada en su día a día mientras deja mensajes positivos en su perfil de Instagram. En este mismo espacio se ha defendido de las críticas de una usuaria que le decía que se marchase al extranjero con David a "estudiar una carrera": "Perdona cariño pero carrera ya estudié en la Complutense".