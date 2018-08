Paula Echevarría celebra su 41 cumpleaños con amigos y Miguel Torres como protagonista

Coincidiendo con uno de sus veranos más dulces, Paula Echevarría recibía este martes sus 41 años y lo hacía rodeada de muestras de cariño y felicitaciones que invadían las redes sociales como solo ella podía conseguir. Pero por su puesto la celebración no fue solo virtual y la actriz pudo disfrutar de una velada de lo más especial rodeada de amigos y cómo no, con Miguel Torres muy cerca.



Si el año pasado Paula disfrutaba de una celebración por todo lo alto a cargo de la revista Elle, este año optaba por una velada mucho más discreta para soplar sus 41 velas, aunque no han faltado ni la música en directo ni los buenos amigos.



Después de unos días de vacaciones en Sancti Petri al lado de su hija Daniella y sus padres, Paula ha pasado el día de su cumpleaños en Marbella, estando así al lado de su novio Miguel Torres que vive en Málaga. En la ciudad por excelencia de la Costa del Sol la que fuera mujer de Bustamante consiguió reunir a sus buenos amigos en una fiesta que parece de lo más divertida según demuestran en Instagram.



A la celebración no faltaron sus imprescindibles como son Ali Promesas o Elena Hernández, tampoco compañeras de profesión como Maribel Verdú, con la que comparte cartel en su último proyecto laboral.



Pero si hay una presencia que destaca por encima de todas es la de Miguel Torres, pasando por primera vez el cumpleaños de la actriz juntos y no ocultando en la foto de grupo su amor posando juntos y agarrados.